МУ-Варна организира семинар на тема: Невронаука – какво ще кажете за ретината?

На 4-ти декември 2020г. Медицински университет – Варна ще бъде домакин на международен работен онлайн семинар на тема: Невронаука – какво ще кажете за ретината? (Neuroscience – what about the retina?) Научното събитие е част от Национална програма на Министерството на образованието и науката “Европейски научни мрежи”.

Лектори в семинара ще бъдат изтъкнатите учени в областта на офталмологията проф. Томас Кохнен от Франкфурт, Германия, проф. Мари-Жозе Тасиньон от Антверпен, Белгия и проф. Д-р Христина Групчева от МУ-Варна.