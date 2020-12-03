Групата на Черно море за мача с Етър

Треньорът на Черно море определи групата за мача с Етър. Аут е Мирослав Енчев, който е контузен. Двубоят пропускат Стефан Станчев, Лъчезар Йорданов, Дани Кики, Мехди Букаси, Денислав Ангелов, Родриго Вилела и Георги Божилов.
Срещата между Черно море и Етър е в петък от 17,15 часа на стадион “Тича” във Варна.
Групата на Черно море: Георги Георгиев, Иван Дюлгеров, Цветомир Панов, Виктор Попов, Даниел Димов, Мартин Дичев, Влатко Дробаров, Васил Панайотов, Емил Янчев, Стефан Велев, Велислав Василев, Леандро Андраде, Родриго Енрике, Илиан Илиев, Матиас Курьор, Павел Георгиев, Исмаил Иса.
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