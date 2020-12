40 години от убийството на Джон Ленън

Днес се навършват 40 години от убийството на Джон Ленън. Музикантът е убит през 1980 година с 5 изстрела около 22.50 часа пред дома си в Ню Йорк. Ленън е едва на 40 години тогава.

Името на Ленън е свързано колкото с музиката, толкова и с глобалната кауза за мир на планетата.

Той остава в историята като талантлив музикант, певец, композитор, художник, писател и основател на знаменитата ливърпулска четворка “The Beatles”. Той ще се запомни и с бунтарския си нрав. Отвъд гения и изкуството, с които покорява света, стои силата на личността, изразена в борбата срещу системата, в която сме оплетени всички.

Не е чудно, че Ленън се превръща в икона на хипидвижението, а неговите песни и по-специално “All You Need Is Love” допринесоха за развитието на обществото в много страни.

Никой не може да оспори влиянието му върху музиката. Като един от основните автори на песни в “Бийтълс” заедно с Пол Маккартни, той създава много от хитовете на групата. Макар че се разпада през 1970 г., тя е продала над 1 милиард албума по света.

“Imagine” – най-популярният солов албум на Джон Ленън излиза през 1971 г.

Заглавната му песен става неофициален химн на активистите за мир по целия свят. Тя е и официалната песен на правозащитната организация”Амнести интереншънъл”.

Припомняме, че през октомври тази година Марк Чапман, човекът, който уби Джон Ленън, се извини на вдовицата на покойния Бийтъл, Йоко Оно, 40 години след смъртта му.

Той получи отказ за предсрочно освобождаване за единадесети път след изслушване през август.

По време на изслушването Чапман обясни, че е убил Ленън за “слава” и че заслужава смъртно наказание. Той добави, че през цялото време мисли за “гнусния акт” и приема, че може да прекара остатъка от живота си в затвора.

По време на престъплението Чапман е бил на 25 години. Сега на 65 години, той е женен, а съпругата му живее близо до затвора, където е бил през последните осем години.

Убиецът на Ленън носи книгата на “Спасителят в ръжта” на Селинджър, когато извършва убийството. Обсъждайки любовта си към книгата, той обяснява как се е идентифицирал с “изолацията” и “самотата” на главния герой.

Продължи да вярва, че заслужава смъртно наказание – то е отменено в щата Ню Йорк през 2007 г., въпреки че от 1963 г. не е имало екзекуция. “Когато съзнателно планирате нечие убийство и знаете, че е неправилно, и го правите за себе си, това според мен е за смъртно наказание”, каза Чапман.

Чапман може отново да моли за предсрочно освобождаване след две години.