Двама студенти завършиха МУ-Варна със „Златен Хипократ“

Двама изявени шестокурсници с поименни награди от Община Варна

Д-р Александър Йорданов и д-р Ерсин Исмаил завършиха обучението си в Медицински университет – Варна с пълно отличие и награда „Златен Хипократ”. Общо 1034 студенти успешно се дипломираха в МУ-Варна във факултетите по „Медицина”, „Дентална медицина”, „Обществено здравеопазване” и Медицински колеж, както и в трите филиала в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново. Отличниците на Випуск 2020 г. в МУ-Варна са 131. Те получиха парични награди от ректора проф. д-р Валентин Игнатов и от кмета на град Варна г-н Иван Портних.

Поради създалата се епидемиологична обстановка в страната завършващите випуски бяха представени виртуално.

За 14-та поредна година в навечерието на 8-ми декември кметът Иван Портних връчи традиционните поименни награди на Община Варна за най-изявените студенти от варненски университети. За академични постижения в областта на науката и постигнати високи резултати бяха отличени шестокурсниците от Медицински университет – Варна Розен Григоров и Бойко Матев.

В направление „Здравеопазване и спорт”, подкатегория „Медицина”, приз получи Розен Григоров за спечеленото първо място на постерна сесия на Black sea symposium for young scientists in biomedicine 2019 с постер на тема “Congenital cholesteatoma of the mastoid cavity”. Средният успех на Розен от следването му до момента е Отличен. Той има тригодишен опит като студент-демонстратор, като две години е бил демонстратор към катедра „Анатомия и клетъчна биология” и една година към катедра „Образна диагностика и лъчелечение”. Розен споделя, че позицията му като демонстратор му позволява да бъда полезен и да допринася за по-доброто и качествено обучение в университета. Докато помага на другите да усвоят по-лесно материала, помага и на себе си, като развива уменията си да преподава и да комуникира. Участва активно в научни форуми и има представени и публикувани над десет научни разработки.

Бойко Матев, който също е отличник от специалност „Медицина”, бе награден в направление „Здравеопазване и спорт”, подкатегория „Обществено здравеопазване”. Бойко е отличен в конкурса за две пълнотекстови публикации в сферата на историята на оториноларингологията, както и за участието си в два научни конгреса и младежката инициатива “Здраве и древни лечителски практики във Варна”. Той е президент на организационния комитет на Black sea symposium for young scientists in biomedicine 2019 и ръководител на студентски редакторски екип на Scripta Scientifica Vox Studentium 2019. Има 11 индексирани публикации и 9 цитирания.