Студенти от МУ-Варна с отличия от национална конференция

През октомври 2020 се проведе 48-ата Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Ядрената физика и енергетика в образованието по физика”. Събитието се състоя във Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” – София съвместно със Съюза на физиците в България, Министерство на образованието и науката, Агенция за ядрено регулиране, Столична община, БулАтом, Тита-Консулт ООД, АЕЦ „Козлодуй” ЕАД и Фондация „Еврика”.

По време на конференцията се проведе и национален конкурс за ученици и студенти на тема „Бележити български физици”. В студентската сесия с първо място и грамота бе отличена студентката Велина Пенчева, II курс, специалност „Медицина” към МУ-Варна, с научен ръководите гл. ас. PhD по физика Детелина Илиева. В конкурса взеха участие студенти от различни университети в страната, като сред наградените Велина Пенчева бе единствен представител, изучаващ медицинска специалност. Тя се представи с есе на тема „Моят учител по физика”, разказвайки за Момчил Молнар, неин приятел, съученик от МГ „Баба Тонка” – Русе. Молнар сега е докторант към Националната слънчева обсерватория на САЩ. Тя е една от най-големите институции за слънчеви изследвания в света и в момента наблюдава и изследва космически обекти с най-мощния слънчев телескоп. Момчил Молнар изследва Слънцето и разработва нови модели за характеризиране на наблюденията. „Когато на 29 януари 2020 г. в научните списания бе публикувана новината, че най-мощният слънчев телескоп в света вече работи („World’s most powerful solar telescope is up and running”), за нас, последователите на Момчил Молнар, не бе изненада, че името му е сред изследователите”, пише в своето есе Велина.

В Националната младежка научна сесия „Физиката в живота и в света около нас” на 48-ата НКВОФ с тема „Йонизиращи лъчения в медицината и тяхното приложение”, придружена със сертификат за участие, се представи и студентката Десислава Късова, II курс, специалност „Медицина” към МУ-Варна.