Компанията на Илон Мъск Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) отложи изстрелването на ракетата Falcon 9 до “не по-рано от неделя, 13 декември”, както беше съобщено в профила на компанията в Туитър в петък.

Ракетата Falcon 9 трябваше да пусне в орбита радиокомуникационния спътник SXM-7, предназначен да обслужва абонатите на американската телевизионна компания Sirius от Съединените щати, Канада и района на Карибите.

Standing down from today’s launch attempt to perform additional ground system checkouts; teams are working toward no earlier than Sunday, December 13 for next launch attempt of SXM-7

— SpaceX (@SpaceX) December 11, 2020