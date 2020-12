ЕС и Великобритания сключиха сделка

Европейската комисия обяви успешното приключване на преговорите за сключване на търговско споразумение с Великобритания, предаде БТА.

Предвижда се намирането на трайно решение по въпроса с риболова да бъде отложено с над пет години. Риболовът предизвикваше спорове до последните часове преди обявяването на успеха на сделката.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и главният преговорящ на ЕС Мишел Барние изразиха облекчение и призоваха Европа да гледа напред. Постигането на споразумение бе отговорното решение и за двете страни, заяви Фон дер Лайен. Тя определи преговорите като много трудни.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020