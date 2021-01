Извънземен разузнавач ни е наблюдавал през 2017 г., обяви професор от Харвард

В книгата си „Извънземни: Първият знак за интелигентен живот отвъд Земята“, която в САЩ се пуска в продажба на 26 януари, физикът-теоретик от Харвардския университет Ейви Льоб излага теорията си за обект с особена продълговата форма, който е влязъл в нашата Слънчева система преди няколко години.

Въпросният обект, наречен „Oumuamua“, е наблюдаван за първи път чрез телескопа Pan-STARRS в обсерваторията „Халеакала“ на Хаваите през 2017 г. Изследователите установяват, че той е преминал през равнината на еклиптиката на 6 септември от посоката на Вега, звезда в съзвездие Лира, което е на около 25 светлинни години от нашата планета.

Само три дни по-късно, Oumuamua („разузнавач“ на хавайски) започва да се ускорява към слънцето, преди в крайна сметка да се приближи до Земята на 7 октомври, и “бързо да се придвижи към съзвездието Пегас и тъмнината отвъд”, според Льоб.

Някои учени твърдят, че Oumuamua, който се смята за първия междузвезден обект, открит в нашата слънчева система, е просто друга комета. Но Льоб, който е председателят на астрономическия отдел на Харвардския университет, отхвърля това предположение, тъй като твърде много залага на „познатото“.

