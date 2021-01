За първи път в историята щат Джорджия избра чернокож сенатор

Кандидатът на Демократическата партия Рафаел Уорнок победи на втория тур на изборите

За първи път в историята южен щат избира чернокож сенатор.Кандидатът на Демократическата партия Рафаел Уорнок победи сенаторът от Републиканската партия Кели Лофлър на втория тур на изборите в щата Джорджия за място в Сената на Конгреса на САЩ. Това съобщиха телевизиите Си Ен Ен, Си Би Ес и Ен Би Си, цитирани от Франс прес и БТА.

Уорнок, който е баптистки пастор в Атланта, ще стане първият чернокож сенатор от този южен щат. Той води пред Лофлър с 1 процентен пункт, което се равнява на около 40 000 гласа, показва екзитпол на “Едисън рисърч”, предаде Ройтерс. Преброени са 98 процента от подадените гласове.

В другата битка за място в Сената, която се води в щата, 33-годишният демократ Джон Ософ води пред републиканеца Дейвид Пердю с около 3560 гласа. В случай, че Ософ победи, ще стане най-младият американски сенатор.

CNN PROJECTION: Democrat Raphael Warnock defeats incumbent Republican Sen. Kelly Loeffler, leaving control of the Senate up to the winner of the second seat in Georgia https://t.co/gT95moxahl #CNNElection pic.twitter.com/plsy3vEhjS

— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 6, 2021