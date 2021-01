Доналд Тръмп обеща мирно предаване на властта

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще има нормално и организирано предаване на властта от него на следващия президент Джо Байдън на 20 януари.

В поредица от туитове, публикувани чрез неговия директор за социалните медии Дан Скавино, тъй като самият акаунт в Туитър на Тръмп беше блокиран, президентът обеща мирен и контролиран преход към новата президентска власт на Джо Байдън,съобщи БНР.

“Въпреки че съм напълно несъгласен с изхода от изборите и фактите потвърждават това, въпреки това ще има организирано предаване на властта на 20 януари”, каза републиканецът Тръмп.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:

“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our…

