Памела Андерсън иска Доналд Тръмп да помилва Асандж

Актрисата и модел Памела Андерсън иска лична среща с американския президент Доналд Тръмп, на която да измоли помилване за основателя на „Уикилийкс“ Джулиан Асандж, пише „Дайли Мейл“. 53-годишната звезда от „Спасители на плажа“ се надява да се срещне с Тръмп, осъзнавайки, че встъпването в длъжност на Джо Байдън на 20 януари ще лиши нейния приятел от шанса да получи помилване.

Изданието припомня, че Министерството на правосъдието на САЩ е завело 18 наказателни обвинения срещу Асандж. Общо австралиецът е изправен пред до 175 години затвор. В момента Асандж е в британски затвор, а преди това се укриваше в продължение на седем години в еквадорското посолство в Лондон.

