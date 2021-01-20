    • Варна
    16°
    разкъсана облачност
    Влажност: 87%
    19:52 | 20 януари | 2021
         от  varnautre.bg
    Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit
    Борисов поздрави Байдън и Харис
    19:52 | 20 януари | 2021
         от  varnautre.bg
    Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

    Очаквам да работим заедно и да издигнем отличните отношения между България и САЩ на още по-високо ниво, отбелязва премиерът

    Премиерът Бойко Борисов поздрави новия американски президент Джо Байдън и неговия вицепрезидент Камала Харис по случай встъпването им в длъжност, отбелязва БНТ.

    Той им пожела много успехи и изрази увереност, че ще бъдат добри лидери.

    “Очаквам да работим заедно с тях и да издигнем отличните отношения между България и САЩ на още по-високо ниво, като допълнително засилим нашето стратегическо партньорство”, пише във Фейсбук Борисов.

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

    info @ varnautre.bg

    Реклама

    Пакети за варненски фирми

    За Varnautre.bg

    Кой прави сайта