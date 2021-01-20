Борисов поздрави Байдън и Харис

Очаквам да работим заедно и да издигнем отличните отношения между България и САЩ на още по-високо ниво, отбелязва премиерът

Премиерът Бойко Борисов поздрави новия американски президент Джо Байдън и неговия вицепрезидент Камала Харис по случай встъпването им в длъжност, отбелязва БНТ.

Той им пожела много успехи и изрази увереност, че ще бъдат добри лидери.

“Очаквам да работим заедно с тях и да издигнем отличните отношения между България и САЩ на още по-високо ниво, като допълнително засилим нашето стратегическо партньорство”, пише във Фейсбук Борисов.