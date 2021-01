Ето кой е най-богатият човек в Германия

Най-богатият човек в Германия е и един от най-непознатите. Едва ли има циркулиращи снимки на Дитер Шварц, милиардер, собственик на веригата супермаркети Lidl, пише испанският. „Ел Паис“.

Той никога не е давал интервюта, нито е искал да правят репортажи за него. Дори и в собствения си град, Хайлброн (Баден-Вюртемберг) много от съседите му едва ли биха го разпознали, ако излезе на разходка на улицата.

Не един журналист от големите германски медии се опита да разговаря с него или с хора от обкръжението му, за да се натъкне на стена от дискретност.

Една тайнственост, която Шварц е успял да запази дори в ерата на Twitter и Instagram. Неговата империя Lidl бе в новините тази седмица в Испания, след като съд принуди фирмата да изтегли от продажба всички бройки на успешния си евтин кухненски робот заради нарушаване на патента на Thermomix.

Дискретността не е необичайна черта сред големите богаташи на Германия, особено сред онези, които са натрупали капитала си в дистрибуторския бизнес. По същия начин и милиардерите, собственици на Aldi или Schlecker, са неуловими за медиите. Те и техните семейства.

Тайната на Шварц се дължи „отчасти на характера му, но също така казват, че той идва от известен страх от отвличания, тъй като през 70-те и 80-те години семействата на основателите на Аldi и основателя на Schlecker са претърпели подобни атаки”, припомня Ян Менде, журналист в Lebensmittel Zeitung, икономическо издание, специализирано в хранителния сектор.

Dieter Schwarz born 24 September, is a German #Entrepreneur and owner of the Schwarz-Gruppe. He is the chairman and CEO of the #supermarket chain @lidl and the hypermarket chain kaufland. As of January 2018, Schwarz had a net worth of $20.9 billion.#birthday #MondayMotivation pic.twitter.com/GqlJ5wfjrZ

