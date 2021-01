Откриха най-древната морска звезда

Учени откриха в Мароко фосили на морска звезда на възраст около 480 милиона години, пише сп. “Байолъджи летърс”.

Според изследователите от университета на Кембридж това не само е най-древната известна морска звезда, но е и липсващата еволюционна връзка между съвременните морски лилии и техните предци.

Учените са попаднали на находката в шисти в планинската верига Антиатлас на границата с територията на Сахара. Тя датира от времето на събитие през периода ордовик, когато за кратък период от време на Земята се появяват разнообразни видове и родове.

Най-древната морска звезда е получила наименованието Cantabrigiaster fezouataensis. В изкопаемия образец все още може да се различи странната структура на тялото с лъчи, покрити с игли и канали.

Учените обясняват, че при Cantabrigiaster fezouataensis липсват около 60 процента от характеристиките на тялото на съвременните морски звезди. Според изследователите древното създание прилича повече на хибрид между морска звезда и морска лилия.

Отлично запазените вкаменелости ще позволят на палеонтолозите да задълбочат познанията си върху еволюцията на морските звезди и появата на морските лилии.

