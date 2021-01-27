Обявено е бедствено положение в община Суворово

Пътищата са затворени заради снегонавявания

Бедствено положение обявено в община Суворово, информира Радио Варна. Кметът на Суворово Данаил Йорданов съобщи, че пътищата са затворени заради снегонавявания, но няма бедстващи хора.

Община Суворово обаче остава без ток, електрозахранването в останалите населени места е възстановено.

Кметът на град Аксаково Атанас Стоилов информира, че седем села са без ток, само в село Долище електрозахранването е възстановено.

Частично бедствено положение бе обявено и в село Булаир, община Долни чифлик. Ситуацията там е усложнена заради снегонавявания на пътя село Солник-Булаир, който се разчиства.

Пътят Добрич-Варна отново е затворен, както и Ветрино-Суворово, Въглен-Каменар и Кичево-Оброчище-съобщиха от областната управа.