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    18:51 | 27 януари | 2021
         от  varnautre.bg
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    Обявено е бедствено положение в община Суворово
    18:51 | 27 януари | 2021
         от  varnautre.bg
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    Снимката е илюстративна.

    Пътищата са затворени заради снегонавявания

    Бедствено положение обявено в община Суворово, информира Радио Варна. Кметът на Суворово Данаил Йорданов съобщи, че пътищата са затворени заради снегонавявания, но няма бедстващи хора.

    Община Суворово обаче остава без ток, електрозахранването в останалите населени места е възстановено.

    Кметът на град Аксаково Атанас Стоилов информира, че седем села са без ток, само в село Долище електрозахранването е възстановено.

    Частично бедствено положение бе обявено и в село Булаир, община Долни чифлик. Ситуацията там е усложнена заради снегонавявания на пътя село Солник-Булаир, който се разчиства.

    Пътят Добрич-Варна отново е затворен, както и Ветрино-Суворово, Въглен-Каменар и Кичево-Оброчище-съобщиха от областната управа.

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