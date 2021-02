Скатов в неизвестност, след като полетял заради скъсано въже

Търсят Атанас Скатов под връх К2, след като е полетял заради скъсано въже на около 7300 метра надморска височина! Шокиращата новина бе съобщена от Аlpine Adventure Guides – пакистанската фирма-организатор на експедицията.

“Атанас Георгиев Скатов е паднал при слизането от Лагер 3, докато се връщаше към Базовия лагер заради скъсване на въже. Тялото му е в неизвестност и екип шерпи го издирва”, написаха пакистанците в профила си в “Туитър”.

Пaдaнeтo на сливналията e пoтвърдeнo и oт трaкeрa, кoйтo нocи cъc ceбe cи. Oт нeгo cтaвa яcнo, чe Cкaтoв e рeгиcтрирaл рязкa прoмянa в дeнивeлaциятa зa крaткo врeмe.

#K2winter2021 #k2winterexpedition2021

Atanas Georgiev Skatov fell down from Camp#3 while coming back to Base Camp due to rope broken, His body is still missing & 1 sherpa team is onway to search . pic.twitter.com/jABUt2ltaE

— Alpine Adventure Guides (@Alpine_Pakistan) February 5, 2021