Изключителна победа на Григор Димитров срещу световния №3 (видео)

Григор Димитров продължава блестящото си представяне на Australian Open. Българинът спечели с 6:4, 6:4 и 6:0 срещу Доминик Тийм в осминафинала, който е №3 в световната ранглиста и финалист от миналогодишното издание на турнира.

Гришо се класира за четвъртфиналите финалите на турнира, където ще срещне голямата изненада до момента – руснакът Аслан Карацев.

It’s fitting that on Valentine’s Day, @GrigorDimitrov continues his love affair with the #AusOpen 💙#AO2021 pic.twitter.com/QHQ3We5EIV

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021