“Dive into Unknown” на Виктория – това ли е песента на България за Евровизия 2021?

Виктория представи следващата песен кандидат за Евровизия 2021. Това е “Dive into Unknown” – композицията, зад която стои екипът от автори на музикалния хит и фаворит за спечелване на конкурса през 2020 година “Tears Getting Sober”.Видеото на “Dive into Unknown” може да намерите тук.

“Dive into Unknown” ще бъде част от дебютния албум на Виктория “a little dramatic”, като всяка от песните в него ще има шанс да прозвучи на сцената на Евровизия през май месец тази година. Това ли ще е българската песен за най-голямата музикална надпревара в света? Предстои да разберем през март.

Автори на “Dive into Unknown” са самата Виктория Георгиева, българският продуцент Борислав Миланов от Симфоникс Интернешънъл, австрийският композитор и артист Лукас Оскар, шведската поп звезда Skott и шведският топ композитор Пийтър Сейнт Джеймс.

Виктория споделя за “Dive into Unknown”: “Песента се ракзава за смелостта да поемеш риск и да тръгнеш по път, който не знаеш накъде ще те отведе. Това до голяма степен се припокрива и с моя път. През годините се потапях в непознатото, учих се и винаги гледах напред, защото знам какво искам да постигна. Написахме песента с Борислав и Лукас от Симфоникс по време на музикалния лагер за Евровизия в Приморско и Бургас, където морето беше на една ръка разстояние. Вдъхновихме се от неговата красота, спокойствие и от красивите морски звуци. Беше много зареждащо и смятам, че именно енергията на красивото българско море ни помогна да създадем тази песен.”

Това е вторият съвместен проект между Виктория, Лукас и Борислав, които заедно написаха българската песен за Евровизия 2020 – “Tears Getting Sober”. Според букмейкърите, както и редица фенове и анализатори на конкурса, именно тя беше големия фаворит за победа на отмененото 65-о издание на конкурса в Ротердам.

В неделя беше представена първата песен от албума на Виктория.