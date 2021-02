“Phantom Pain” на Виктория е четвъртото предложение в българската селекция за Евровизия 2021

Виктория с трета поредна премиера в рамките на три дни. Българската надежда за Евровизия 2021 публикува “Phantom Pain” – една от потенциалните песни, с които може да представи България на конкурса.

Линк към видеото на “Phantom Pain”: https://www.youtube.com/watch?v=ZK8vcFf7JFU

В следващите два дни на eurovision.icard.com и в официалния YouTube канал на певицата ще бъдат споделени и последните две композиции, които ще се борят за победа в българската селекция за Евровизия 2021. Днес от 20:00 часа българско време ще бъде премиерата на „The Funeral Song”, а в четвъртък – на „Growing Up is Getting Old”.

“Phantom Pain” е написана от Виктория и шведските композитори и продуценти Хелена Ларсон и Оливър Бьорквал. Българският представител на Евровизия 2021 споделя, че голяма част от песента е създадена и завършена виртуално заради наложените пътни рестрикции в световен мащаб. В създаването на песента участие взема и Софийската филхармония, която поставя финалните музикални щрихи на песента.

Виктория разказва за “Phantom Pain”: “Всяка една от песните в “a little dramatic” има своя история, която допълва останалите парчета в албума. Получи се един интересен мини разказ, който успяхме да предадем в 5 песни. “Phantom Pain” е доста ексцентрична и за много хора може да се стори крайна, но е перфектното допълнение към утрешната премиера на “The Funeral Song”.”

В последните два дни българската сензация от Евровизия 2020 представи две от потенциалните си песни за конкурса през 2021 година. Това са “Imaginary Friend” и “Dive Into Unknown”, които часове след премиерата бяха отразени в едни от най-престижните международни медии. Композициите от “a little dramatic” постигнаха истински фурор сред международни фенове, които споделят, че с нетърпение очакват и последните две песни от албума.

След последната премиера от албума на Виктория “a little dramatic” ще стартира и специално създадена платформа. Там музикалните фенове от цял свят ще получат възможност да споделят мнението си за всяка една от песните, които могат да представят България на Евровизия 2021. Това са “Imaginary Friend”, “Dive Into Unknown”, “Phantom Pain”, “The Funeral Song”, “Growing Up Is Getting Old” и “Ugly Cry”, която беше публикувана през месец ноември 2020 година. Всяко изпратено мнение ще достигне директно до Виктория и ще помогне на нея и екипа ѝ да изберат най-добрата песен, която да представи България на Евровизия 2021.

Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май.