Опашките за ваксинация са доказателство, че хората пазят здрав разум

Журналистът Асен Григоров, Фейсбук

Опашките пред центровете за ваксинация ме радват много, основно поради причината, че хибридно-военните опорки може да са много видими в социалните мрежи и в много медии, даже и в социологическите агенции, но на практика хората пазят здрав разум, и реагират съвсем адекватно.