Опашките за ваксинация са доказателство, че хората пазят здрав разум

Журналистът Асен Григоров, Фейсбук
Опашките пред центровете за ваксинация ме радват много, основно поради причината, че хибридно-военните опорки може да са много видими в социалните мрежи и в много медии, даже и в социологическите агенции, но на практика хората пазят здрав разум, и реагират съвсем адекватно.
Опашките пред центровете за ваксинация ме радват много, основно поради причината, че хибридно-военните опорки може да са…
Публикувахте от Асен Григоров в Събота, 20 февруари 2021 г.
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