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    15:12 | 20 февруари | 2021
         от  Varnautre
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    Опашките за ваксинация са доказателство, че хората пазят здрав разум
    15:12 | 20 февруари | 2021
         от  Varnautre
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    Журналистът Асен Григоров, Фейсбук

    Опашките пред центровете за ваксинация ме радват много, основно поради причината, че хибридно-военните опорки може да са много видими в социалните мрежи и в много медии, даже и в социологическите агенции, но на практика хората пазят здрав разум, и реагират съвсем адекватно.

     

    Опашките пред центровете за ваксинация ме радват много, основно поради причината, че хибридно-военните опорки може да са…

    Публикувахте от Асен Григоров в Събота, 20 февруари 2021 г.

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