Хиляди вече се включиха в допитването за избора на българската песен за Евровизия 2021

Хиляди се включиха в допитването, което ще помогне на Виктория и екипа ѝ при избор на песента на България за Евровизия 2021. Само за няколко часа специално създадената платформа Bulgaria2021.com регистрира десетки хиляди посещения от цял свят.

До 28-и февруари всеки, който иска да сподели мнението си за шестте потенциални песни за конкурса на българската певица, може да го направи на платформата. Екипът на Виктория и Евровизия България споделя, че всяко изпратено мнение е изключително ценно и ще бъде взето под внимание.

Миналата седмица Виктория представи песните, които имат шанс да прозвучат за България на най-голямата музикална сцена в света. Пет от тях са част от новия ѝ албум “a little dramatic” – “Imaginary Friend”, “Growing Up is Getting Old”, “Dive into Unknown”, “Phantom Pain” и “The Funeral Song”. През месец ноември 2020 година беше премиерата на “Ugly Cry”, която също е част от селекцията.

Сборен клип с всички песни претенденти на Виктория за Евровизия 2021: може да намерите на този адрес.

Виктория казва за албума: “Мисля, че това е едно доста стабилно начало за това каква съм аз като артист. Песните се приемат много добре. И хората постоянно ми пишат основно да ме питат кога ще ги има в музикалните платформи и датата е всъщност 26-и февруари. Няма да крия, че имам две песни, които са ми фаворит за Евровизия, но най-важно е мнението на хората в България и на феновете от цяла Европа и Австралия, които ще могат да гласуват за нас.”, каза Виктория.

Първият албум на певица ще бъде представено в музикалните стрийминг платформи на 26-и февруари в полунощ и може да бъде предварително запазен в Spotify, Apple Music и Deezer.

Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22:00 часа.