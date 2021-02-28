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    18:45 | 28 февруари | 2021
         от  Varnautre
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    ГЕРБ утвърди водачите на депутатските си листи
    18:45 | 28 февруари | 2021
         от  Varnautre
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    Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите с кандидати за народни представители.

    Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов ще води две листи – тези в 25 МИР – София град и 16 МИР – Пловдив град.

    И други членове на кабинета оглавяват по две кандидат-депутатски листи на управляващата партия. Здравният министър Костадин Ангелов е начело в 3-и МИР – Варна и  4-ти МИР – Велико Търново.

    Транспортният министър Росен Желязков също е начело на две листи – в Благоевград и в София-град.

    Министърът на образованието Красимир Вълчев също оглавява две листи на ГЕРБ – в Шумен и в Стара Загора.

    Сред другите имена, които правят впечателние са това на Любен Дилов в 2МИР Бургас, на Дани Каназирева в 17 МИР област Пловдив, Делян Добре в 29 МИР Хасково и 26 МИР – София област – Младен Маринов.

    Пълните листи на ГЕРБ с кандидатите за народни представители ще бъдат регистрирани утре, 1 март, в РИК в цялата страна.

    Ето и пълен списък на водачите на всички листи:

    1 МИР – Благоевград – Росен Желязков     

    2 МИР – Бургас – Любен Дилов

    3 МИР – Варна – Проф. д-р Костадин Ангелов

    4 МИР – Велико Търново – Проф. д-р Костадин Ангелов

    5 МИР – Видин – Росица Кирова

    6 МИР Враца – Петя Аврамова

    7 МИР Габрово – Томислав Дончев

    8 МИР – Добрич – Деница Сачева

    9 МИР – Кърджали – Цвета Караянчева

    10 МИР – Кюстендил – Христо Терзийски

    11 МИР – Ловеч – Николай Нанков

    12 МИР – Монтана – Ирена Димова

    13 МИР – Пазарджик – Екатерина Захариева

    14 МИР – Перник – Кирил Ананиев

    15 МИР – Плевен – Проф. д-р Григор Горчев

    16 МИР – Пловдив град – Бойко Борисов

    17 МИР – Пловдив област – Дани Каназирева

    18 МИР – Разград – Десислава Атанасова

    19 МИР – Русе – Красен Кралев

    20 МИР – Силистра – Тодор Тодоров

    21 МИР – Сливен – Десислава Танева

    22 МИР – Смолян – Д-р Даниела Дариткова

    23 МИР – София град – Румен Христов

    24 МИР – София град – Росен Желязков

    25 МИР – София град – Бойко Борисов

    26 МИР – София област – Младен Маринов

    27 МИР – Стара Загора – Красимир Вълчев

    28 МИР – Търговище – Теменужка Петкова

    29 МИР – Хасково – Делян Добрев

    30 МИР – Шумен – Красимир Вълчев

    31 МИР – Ямбол – Д-р Димитър Рунков

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