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    16:09 | 2 март | 2021
         от  varnautre.bg
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    74-годишна жена пострада на пешеходна пътека във Варна
    16:09 | 2 март | 2021
         от  varnautre.bg
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    Оказана й е медицинска помощ в болница и е насочена за домашно лечение

    На 01.03. 2021 г., около 11:30 ч. на кръстовището на ул. „Д-р Пискюлиев“ и „Н. Бозвели“ 34-годишен водач на лек автомобил „Дачия“ блъска 74-годишна пешеходка, пресичаща по пешеходна пътека.

    Вследствие на ПТП-то жената е получила фрактура на дясното рамо, оказана й е медицинска помощ в болница и е насочена за домашно лечение.

    По случая е образувано досъдебно производство, съобщават от пресцентъра на варненската полиция.

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