74-годишна жена пострада на пешеходна пътека във Варна

Оказана й е медицинска помощ в болница и е насочена за домашно лечение

На 01.03. 2021 г., около 11:30 ч. на кръстовището на ул. „Д-р Пискюлиев“ и „Н. Бозвели“ 34-годишен водач на лек автомобил „Дачия“ блъска 74-годишна пешеходка, пресичаща по пешеходна пътека.

Вследствие на ПТП-то жената е получила фрактура на дясното рамо, оказана й е медицинска помощ в болница и е насочена за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщават от пресцентъра на варненската полиция.