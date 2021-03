Шарл Мишел с поздрав към българите по повод 3-ти март

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел поздрави всички българи за 3 март. С публикация в профила си във Фейсбук той честити националния празник на нашата страна и на премиера Бойко Борисов.

„Today is Bulgaria’s National Day! Congratulations to all Bulgarians!

Днес е националният празник на България! Честито на всички българи! Boyko Borissov

#3март #Третимарт“