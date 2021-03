“Growing Up is Getting Old” е песента, която ще представи България на Евровизия 2021

Виктория ще участва на конкурса Евровизия 2021 с песента “Growing Up is Getting Old”. Българското предложение за музикалната надпревара беше представено на специален концерт, който обедини лица от трите национални телевизии и шоубизнеса около проекта Евровизия в България. Българската песен за Евровизия 2021 носи посланието за връщане към корените и мястото, където всеки се чувства най-сигурен и щастлив. Такава е и историята в музикалното видео на “Growing Up is Getting Old”, където Виктория се завръща у дома след огромно разочарование. Там тя се среща със своето „малко аз“, което ѝ припомня кои са важните неща в живота. В ролята на “малката Вики” влиза младата актриса Катерина Липовска, по-известна от филма “Кръвта на пеликана”. Концертът на Виктория на 10-и март събра на една сцена едни от най-популярните артисти в България. Своята подкрепа изказаха Азис, DARA, Магърдич Халвдажиян, Васил Василев – Зуека, Герасим Георгиев – Геро, Люси Дяковска, Иван и Андрей, Графа, Михаела Филева, Venci Venc’ и Алекс Раева, които призоваха за обединение около каузата Евровизия България, която представя талантите на страната ни пред света. Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май.