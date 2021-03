Министерството на туризма подкрепя българското участие на Евровизия 2021

Министерството на туризма ще подкрепи българското участие на Евровизия 2021. От ведомството посочиха, че песенният конкурс представлява важен имиджов проект за лицето на България в света и е възможност за реклама на страната ни в най-гледаното телевизионно време в Европа.

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна среща с българския представител на конкурса тази година Виктория Георгиева. На нея г-жа Николова сподели, че конкурсът представлява много добра платформа да представим и покажем България като качествен туристически бранд и привлекателна туристическа дестинация през четирите сезона.

„С екипа на Министерството на туризма използваме различни инструменти и иновативни подходи за провеждане на културна дипломация на всякакви нива. За нас Евровизия е възможност да привлечем туристи от нови или да разширим присъствието си на утвърдени пазари чрез многообразието от практикуването на различни видове туризъм на относително компактна територия. С участието на Евровизия имаме възможност да популяризираме както талантите у нас, така и разнообразните природни и културно-исторически богатства на страната ни”, заяви вицепремиерът Марияна Николова. Според нея конкурсът ще ни предостави уникалната възможност да отправим послание към потенциалните туристи, че България е сигурна и здравословна дестинация за пътувания.

На 10-и март в ефира на БНТ 1 беше представена българската песен на Евровизия 2021 “Growing Up is Getting Old”. Песента е част от дебютния албум на Виктория “a little dramatic”. Композицията предизвика широк положителен международен отзвук и постави България като фаворит за победа в Ротердам.

Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май.