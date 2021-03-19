Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на Монтана от 21-вия кръг на efbet Лига. От нея заради контузии отпаднаха Файсел Касми и Леандро Андраде.
Срещата между “моряците” и монтанци е в събота от 12,30 часа.
Групата: Иван Дюлгеров, Георги Георгиев, Цецо Панов, Стефан Станчев, Виктор Попов, Даниел Димов, Мартин Дичев, Валтко Дробаров, Васил Панайотов, Стефан Велев, Велислав Василев, Родриго Енрике, Илиан Илиев, Исмаил Иса, Денислав Ангелов, Пабло Гарсия, Родриго Вилела, Жозе Гомеш
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