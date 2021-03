Пътят на Виктория Георгиева от Варна до сцената на Евровизия (видео)

Виктория Георгиева е българска певица и автор на песни. Започва музикалната си кариера след участие в четвърти сезон на X Factor Bulgaria.

Родена е на 21 септември 1997 година във Варна.

Виктория започва да пее на 11-годишна възраст. След известно време се записва във вокално студио „Ангелски гласове“, където неин учител по музика е Атанаска Липчева.

Певицата се явява на прослушване през първите 3 сезона на X Factor Bulgaria, но възрастта ѝ е главният проблем да продължи участието си.



Тя става популярна, когато е само на 17 години и е сред финалистите в четвъртия сезон на X Factor. Феновете сe влюбват в изключителния ѝ глас и силното ѝ сценично присъствие.

Първият ѝ самостоятелен сингъл “Незавършен роман” се появява няколко месеца след като младата певица подписва договор с лейбъла „Monte Music“ и участва в успешния летен проект “Нищо случайно”, заедно с Ники Бакалов и Venzy.

През 2017 година Виктория напуска „Monte Music”, а година по-късно в Лос Анджелис певицата пише и заснема първата си песен на английски – „I Wanna Know“, която е издадена през юни 2019 година.

През ноември същата година стана ясно, че Виктория ще представлявала България на музикалния конкурс „Евровизия“ през 2020 година в Ротердам с песента “Tears getting sober”.

Парчето беше определяно за един от фаворитите на конкурса, но той беше отменен заради пандемията причинена от COVID-19.Впоследствие стана ясно, че Вики представлява страната ни на конкурса на „Евровизия“ през 2021 година.

През юни 2020 година Вики пусна песента „Alright“, която е създадена в един от кампусите на Евровизия. През ноември издава третия си сингъл „Ugly Cry“, който e също толкова успешен.

На 10 март 2021 година стана ясно, че “Growing Up is Getting Old” ще бъде българската песен за „Евровизия“. Българското предложение за музикалната надпревара беше представено на специален концерт, излъчен в канала на изпълнителката в YouTube.

Песента “Growing Up is Getting Old” е от дебютния албум на Виктория “A little dramatic”.

От екипа на певицата споделят, че “Growing Up is Getting Old” е песента, която се е харесала най-много на международните журита, в които участие са взели музикални редактори, изпълнители, телевизионни и музикални продуценти от европейски държави.