Полицай се хвърли от петия етаж на болница

Мъжът бил приет със задух и сърцебиене, трябвало да остане няколко дни под лекарско наблюдение
Действащ полицай скочи от петия етаж на болницата в Бургас. Трагичният случай се е разиграл през нощта, съобщава Нова телевизия.
Мъжът е приет в болницата във вторник със задух и сърцебиене. Трябвало да остане няколко дни под наблюдение. Настанен бил в стая с друг пациент.
През нощта обаче, без никой да го види, 46-годишният мъж от Айтос се хвърлил през прозореца на болничната стая.
Разследването продължава.
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