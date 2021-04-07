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    18:55 | 7 април | 2021
         от  varnautre.bg
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    Полицай се хвърли от петия етаж на болница
    18:55 | 7 април | 2021
         от  varnautre.bg
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    Мъжът бил приет със задух и сърцебиене, трябвало да остане няколко дни под лекарско наблюдение

    Действащ полицай скочи от петия етаж на болницата в Бургас. Трагичният случай се е разиграл през нощта, съобщава Нова телевизия.

    Мъжът е приет в болницата във вторник със задух и сърцебиене. Трябвало да остане няколко дни под наблюдение. Настанен бил в стая с друг пациент.

    През нощта обаче, без никой да го види, 46-годишният мъж от Айтос се хвърлил през прозореца на болничната стая.

    Разследването продължава.

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