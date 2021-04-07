Полицай се хвърли от петия етаж на болница

Мъжът бил приет със задух и сърцебиене, трябвало да остане няколко дни под лекарско наблюдение

Действащ полицай скочи от петия етаж на болницата в Бургас. Трагичният случай се е разиграл през нощта, съобщава Нова телевизия.

Мъжът е приет в болницата във вторник със задух и сърцебиене. Трябвало да остане няколко дни под наблюдение. Настанен бил в стая с друг пациент.

През нощта обаче, без никой да го види, 46-годишният мъж от Айтос се хвърлил през прозореца на болничната стая.

Разследването продължава.