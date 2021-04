Съпругът на кралица Елизабет – принц Филип почина на 99 години, съобщиха от Бъкингамския дворец. Принцът е починал в замъка Уиндзор.

„С дълбока мъка Нейно Величество Кралицата съобщи за смъртта на любимия си съпруг, Негово Кралско Височество Принц Филип, херцог на Единбург. Негово кралско височество почина спокойно тази сутрин в замъка Уиндзор. Допълнителни съобщения ще бъдат направени след време. Кралското семейство се присъединява към хората по целия свят в траур за загубата му”, пише в съобщението.

Съпругът на британската кралица Елизабет II – принц Филип, беше изписан от болницата след най-дългия му престой на 16-ти март.

Принц Филип се лекува от инфекция и претърпя сърдечна интервенция. Той беше приет в болницата “Крал Едуард Седми” на 16 февруари, след като се почувства неразположен.

Тогава беше съобщено, че състоянието му не е свързано с COVID-19.

Роден през 1921 г., Филип служи в Кралския флот и беше известен през годините със своите шеги. Като остави настрана собствените си амбиции в кариерата, той доказа силното си чувство за дълг да служи на страната чрез стотици ангажименти всяка година, отказвайки да спре да работи дори през 90-те си години, пише „Дейли Мейл“.

Филип и Елизабет бяха женени от 1947 г., което ги прави най-дълголетната двойка в британската кралска история. Принцът оставя съпруга, четири деца, 8 внуци и 10 правнуци.

