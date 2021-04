Испания полудя по варненката Виктория – българският представител на Евровизия

Заваляха хиляди съобщения от меломани, които искат тя да изпълни българската песен за Евровизия 2021 на живо в най-гледаното телевизионно предаване в страната

Виктория с поредно голямо международно признание. Певицата, която ще представи България на Евровизия 2021, се превърна в една от най-коментираните личности в Испания през последната седмица, а редица от най-престижните и четени медии в страната писаха за нея.

Популярни испански телевизии и онлайн издания като Formula TV, La Vanguarida, 20 Minutos, El Confidencial, Los 40, ¡Hola!, MSN, El Diario, El Televisero и El Plural публикуваха статии за българската представителка на Евровизия 2021.

Причината е, че в последната седмица Виктория се превърна в един от най-желаните гости за участие в популярното документалното телевизионно предаване “Rocío, contar la verdad para seguir viva”. Това се случи след хиляди съобщения на испански меломани, които искат Виктория да изпълни българската песен за Евровизия 2021 “Growing Up is Getting Old” на живо в най-гледаното телевизионно предаване в Испания в момента.

Виктория не скри радостта си: “Всичко се случи много спонтанно. Много испанци започнаха да ми пишат за това предаване. Аз просто попитах за какво става въпрос, защото не бях запозната. Няколко минути по-късно от продукцията коментираха публикацията ми в Twitter, а на сутринта се събудих с хиляди съобщения от испанци, които ми изпращаха публикации от най-големите им медии”.

Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22:00 часа.