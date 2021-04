Хеликоптерът Ingenuity полетя на Марс (видео)

Днес, 19 април 2021 г., за първи път хеликоптер излетя на друга планета. Ingenuity успешно изпълни тестовия полет и се издигна в атмосферата на Марс на 3 метра над повърхността , съобщиха от NASA.

