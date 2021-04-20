66 плувци мериха сили във Варненската Универсиада (снимки)

Завърши състезанието по плуване, част от XXI Варненска Универсиада, което се проведе в открития плувен басейн “Юлиян Русев”. В надпреварата се включиха 66 студенти от пет висши учебни заведения. Основната конкуренция в този спорт беше между Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”и ВВМУ “Никола Вапцаров”. Първенци в крайното класиране станаха възпитаниците на Медицинския университет. Събитието се организира от дирекция “Спорт” към Община Варна, студентските съвети и академичните звена отговарящи за спорт в университетите.

Снимки:Община Варна

Индивидуално класиране по дисциплини:

50 м. Бътерфлай жени

1. Филотея Димитрова, ВВМУ “Никола Вапцаров”

2. Габриела Дочева , ВВМУ “Никола Вапцаров”

3. Никол Полински, МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”

50 м. Бътерфлай мъже

1. Тихомир Тодоров, ВВМУ “Никола Вапцаров”

2. Антоний Моралийски, МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”

3. Александър Матев , ВВМУ “Никола Вапцаров”

50 м. Гръб жени

1. Венета Георгиева, ИУ

2. Мария Ангелова , ВВМУ “Никола Вапцаров”

3. Никол Атанасова, МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”

50 м. Гръб мъже

1. Илчо Терзиев , ВВМУ “Никола Вапцаров”

2. Благовест Тодоров, ВСУ “Черноризец Храбър”

3. Михаил Денев, МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”

50 м. Брус жени

1. Филотея Димитрова , ВВМУ “Никола Вапцаров”

2. Никол Атанасова, МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”

3. Теодора Борисова, МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”

50 м. Бруст мъже

1. Теодор Вощинаров, ТУ

2. Дейвид Стоянов, ИУ

3. Ивайло Петков, ТУ

50 м. Св. стил жени

1. Габриела Дочева, ВВМУ “Никола Вапцаров”

2. Мария Ангелова, ВВМУ “Никола Вапцаров”

3. Ния Атанасова, МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”

3. Йоана Стоименова, МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”

50 м. Св. стил мъже

1. Антоний Моралийски, МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”

2. Тихомир Тодоров, ВВМУ “Никола Вапцаров”

3. Георги Георгиев, ВВМУ “Никола Вапцаров”

Щафета 5 по 50 м. св. стил 3 мъже/2 жени

1. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Георгиев, Димитрова, Матев, Дочева, Тодоров

2. МУ “Проф- д-р Параскев Стоянов” – Денев, Полински, Бекетов, Стоименова, Моралийски

3. Икономически университет – Дамянов, Георгиева, Белчев, Веселинова, Добрев

Крайно отборно класиране между университетите:

1. МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”- 542 т.

2. ВВМУ “Никола Вапцаров”- 463 т.

3. Икономически университет- 352 т.

4. Технически университет – 112 т.

5. ВСУ “Черноризец Храбър”- 70 т.

Състезанията за студенти по плажен волейбол ще се проведат на 24.04.2021 г., а по тенис на корт на 28.04.2021 г.