Наградите Оскар: Триумф за „Земя на номади“, Мария Бакалова не спечели приза за поддържаща роля

“Земя на номади” е големият победител на 93-тите награди Оскар на американската Академия за кинематографично изкуство и наука. Лентата се съревноваваше с “Манк”, “Бащата”, “Процесът срещу Чикаго 7”, “Момиче с потенциал”, “Юда и черният месия”, “Минари” и “Без звуци в живота”.

Церемонията по раздаването на 93-тите награди Оскар на американската Академия за кинематографично изкуство и наука започна с присъждане на приза за най-добър сценарий.

Първият за вечерта Оскар отиде при британката Емералд Фенъл. Тя бе отличена за най-добър оригинален сценарий за филма “Момиче с потенциал“.

“Момиче с потенциал” имаше общо 5 номинации. Филмът проследява как Каси (Кери Мълиган) замисля отмъщение на хората, отговорни за изнасилването на най-добрата ѝ приятелка, и за тези, които са я разочаровали след това.

Оскар за най-добър адаптиран сценарий спечелиха французинът Флориан Зелер и британският драматург Кристофър Хемптън за филма “Бащата“, в който играе Антъни Хопкинс .

“Още по едно” на датския режисьор Томас Винтерберг бе удостоен с награда за най-добър международен филм.

Историческа победа за Клои Чжао

Родената в Китай режисьорка Клои Чжао стана първата азиатка и втората в историята жена, спечелилаОскар за най-добра режисура.

Статуетката е първа за 39-годишната Клои Чжао, която печели приза за лентата си “Земя на номади”. Филмът разказва историята на финансово затруднени хора, които пътуват из Америка и се захващат с различни работи в опит да свържат двата края.

В категорията за най-добър режисьор за пръв път бяха номинирани две жени. Другата претендентка бе Емералд Фенъл за “Момиче с потенциал”.

Оскарите за поддържаща роля: Мария Бакалова се размина със статуетката

Призът на американската филмова академия за най-добър актьор в поддържаща роля отиде при Даниел Калуя за “Юда и черният месия“. Там Калуя се превъплъщава в образа на Фред Хамптън – лидер на “Черните пантери” в Чикаго, а колегата му Лакийт Станфийлд играе внедрен в организацията информатор на ФБР.

Южнкорейката Юн Ю-джун спечели награда Оскар за най-добра актриса в поддържаща роля за изпълнението си в „Минари“ (Minari). “Не вярвам в съревнованието”, сподели Юн Ю-джун, приемайки отличието, и добави, че вероятно е имала малко повече късмет от останалите претендентки в категорията.

В категорията беше номинирана и българката Мария Бакалова, тя се бореше за статуетката с изпълнението си в „Борат 2“.

Най-добри актриса и актьор

Франсис Макдорманд грабна Оскар за най-добра актриса за ролята си в “Земя на номади”. В категорията бяха номинирани и Вайола Дейвис за “Ма Рейни: Майката на блуса”, Кери Мълиган за “Момиче с потенциал”, Ванеса Кърби за “Да намериш отново себе си”, Андра Дей за “Съединени американски щати срещу Били Холидей” .

Антъни Хопкинс спечели Оскар за най-добър актьор за “Бащата”. Хопкинс не присъства на церемонията, а отличието обяви Хоакин Финикс. В категорията бяха номинирани и Риз Ахмед за “Без звуци в живота”, Чадуик Боузман за “Ма Рейни: Майката на блуса”, Гари Олдман за “Манк”, Стивън Юн за „Минари“.

“За душата” – с два приза

“За душата” беше отличен с “Оскар” за най-добра анимация, както и в категорията „Оригинална музика“. Музиката във филма е дело на композиторите Трент Резнър, Атикъс Рос и Джон Батист.

H.E.R. спечели златната статуетка за най-добра песен от филм с “Fight for You” от “Юда и черният месия“.

Оскарът за най-добър документален филм отиде при “Моят учител октоподът“.

Вижте пълния списък на носителите на Оскар по категории:

„Най-добър филм“

“Земя на номади” (Nomadland)

„Най-добър режисьор“

Клои Чжао за “Земя на номади” (Nomadland)

„Най-добра актриса“

Франсис Макдорманд за “Земя на номади” (Nomadland)

„Най-добър актьор“

Антъни Хопкинс за “Бащата” (The Father)

„Най-добра актриса в поддържаща роля“

Юн Ю-джун за “Минари” (Minari)

„Най-добър актьор в поддържаща роля“

Даниел Калуя за “Юда и черният месия” (Judas and the Black Messiah)

„Оригинален сценарий“

Емералд Фенъл за “Момиче с потенциал” (Promising Young Woman)

„Адаптиран сценарий“

Флориан Зелер и Кристофър Хемптън за “Бащата” (The Father)

„Оригинална песен“

“Fight for You” на H.E.R. от “Юда и черният месия” (Judas and the Black Messiah)

„Оригинална музика“

Трент Резнър, Атикъс Рос и Джон Батист за “За душата” (Soul)

„Най-добър анимационен филм“

“За душата” (Soul)

„Най-добър чуждестранен филм“

“Още едно” (Another Round) на датския режисьор Томас Винтерберг

„Операторско майсторство“

Ерик Месершмит за “Манк” (Mank)

„Монтаж“

“Без звуци в живота” (Sound of Metal)

„Визуални ефекти“

“Тенет” (Tenet)

„Сценография“

“Манк” (Mank)

„Звук“

“Без звуци в живота” (Sound of Metal)

„Костюми“

Ан Рот за “Ма Рейни: Майката на блуса” (Ma Rainey’s Black Bottom)

„Грим и прически“

“Ма Рейни: Майката на блуса” (Ma Rainey’s Black Bottom)

„Най-добър документален филм“

“Моят учител октоподът” (My Octopus Teacher)

„Късометражен игрален филм“

“Двама далечни непознати” (Two Distant Strangers)

Номинации в категорията „Късометражен анимационен филм“

“Ако нещо се случи, обичам те” (If Anything Happens I Love You’)

Номинации в категорията „Късометражен документален филм“

“Колет” (Colette)

Най-големите награди на американската киноиндустрия се предаваха на живо от историческата гара в центъра на Лос Анджелис.