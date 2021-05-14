Къде ще са без ток днес във Варна и областта

На 14.05.2021 г. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 09:00 ч. до 17:00 ч.

гр. Варна, м-ст Малка Чайка, м-ст Тихина, РДПБЗН- ВАРНА, Помпена станция на ВиК Варна

В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

гр. Варна, ул. Брегалница, ул. Генерал Кантарджиев, ул. Полковник Свещаров, ул. Тодор Димов, ул. Царевец, ул. Братя Бъкстоун, ул. Битоля, ул. Илинден, ул. Селиолу, ул. Арх. Дабко Дабков, ул. Д-р Басанович, ул. Евлоги Георгиев, ул. Дубровник, ул. Д-р Александър Недялков, ул. Васил Ставрев, ул. Ропотамо, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Света гора, ул. Станчо Киряков Войнов, ул. Дедеагач, ул. Драма, ул. Злетово, ул. Кирил Патриков, ул. Кичево, ул. Костур, ул. Марагидик, ул. Найчо Цанов, ул. Серес, ул. Чонгора, ул. Искър, ул. Места, ул. Ростов, ул. Василаки Пападопулу, ул. Д-р Николай Коларов, ул. Сирма Войвода, ул. Христо Динев, бул. Сливница 11, 149, 147, 131, ул. Секвоя, ул. Атанас Томов, ул. Донка Златева, ул. Калина, ул. Топола, ул. Трепетлика, ул. Цанко Дюстабанов, ул. Атанас Томов, ул. Гоце Делчев, ул. Д-р Петър Берон, ул. Екатерина Симитчиева, ул. Пенчо Славейков, ул. Петко Ю. Тодоров, ул. Бук, ул. Магнолия, ул. Скопие, ул. Велес, ул. Григор Парличев, ул. Щип, ул. Константин Величков, ул. Странджа, ул. Хаджи Димитър, ул. Отец Паисий, ул. Страхил Войвода, ул. Владая, ул. Георги Бърнев, ул.Григорий Цамблак, ул. Майор Минчо Димитриев, ул. Наум, ул. Тодор Влайков, ул. Хан Пресиян, ул. Цар Калоян, ул. Академик Методи Попов, ул. Георги Мамарчев, ул. Кракра, ул. Свети Иван Рилски, ул. Хайдут Сидер, ул. Дончо Ватаха, ул. Горазд, ул. Зограф, ул. Янко Карагяуров, ул. Мануш Войвода, ул. Ендрю Карнели,, ул. Константин Доганов, ул. Хан Тервел. Ул. Академик Фьодор Успенски, ул. Илю Войвода, ул. Никола Палаузов, ул. Панайот Медникаров, ул. Григорий Цамблак, ул. Густав Вайганд, ул. Хан Кардам, ул. Антон Страшимиров, ул. Владимир Димитров-Майстора, ул. Филип Тотю, ул. Д-р Анастасия Головина, ул. Д-р Басанович, ул. Студентска, ул. Мадара, ул. Георги Паскалев, ул. Димитър Икономов, ул. Дружба, ул. Елица, ул. Народен Юмрук, ул. Острава, ул. Рощок, ул. Тодор Бояджиев, ул. Подполковник Калитин, ул. Архитект Мирчев, ул. Батова, ул. Генерал Георги Попов, ул. Д-р Александър Недялков, ул. Железни врата, ул. Подвис, ул. Слави Дойчев, ул. Никола Козлев, ул. Д-р Анастасия Железкова, ул. Добри Войников, ул. Любен Каравелов, ул. Княз Николай Николаевич, ул. Найден Геров, ул. Драва Соболч, ул. Васил Кънчев, бул. Осми приморски полк 118, 120, ул. Мир, ул. Света Ирина, ул. Генерал Стефан Тошев, ул. Царевец, ул. Болград, ул. Клокотница, ул. Ангел Каралийчев, ул. Майка Тереза, ул. Ана Феликсова, ул. Петър Алипиев, ул. Иван Владиков, ул. Адмирал Грейг, ул. Южен Залив, ул. Средец, ул. Гривица, ул. Народни будители, ул. Мара Тасева, ул. Маркови кули, ул. Борис Кирякова, ул. Камчия, ул. Места, ул. Перник, ул. Васил Чолаков, ул. Албена, ул. Кастрица, ул. Пеню Пенев, ул. Христо Каварналиев, ул. Свети Георги, ул. Константин Павлов, ул. Свети Прокопий Варненски, ул. Свети Йоан Кръстител, ул. Обзор, ул. Йордан Йовков, ул. Иван Нивянин, ул. Ивац войвода, ул. Горски пътник, ул. Самарско знаме, ул. Хан Кубрат, ул. Елин Пелин, ул. Тихомир, ул. Академик Игор Курчатов, ул. Плевен, ул. Павел Милюков, ул. Райна Княгиня, ул. Гео Милев, ул. Фантазия, ул. Милосърдие, ул. Христо Смирненски, ул. Скопие, ул. Странджа, ул. Хаджи Димитър, ул. Пейо Яворов, ул. Дрин, ул. Дунавски лебед, ул. Осми март, ул. Струга, ул. Доброволци, ул. Еделвайс, ул. Зеленика, ул. Иглика, ул. Люляк, ул. Нарцис, ул. Роза, ул. Тинтява, ул. Белите лилии, ул. Момина сълза, ул. Синчец, ул. Бял крем, ул. Зюмбюл. Ул. Карамфил, ул. Ружа, ул. Бяла мура, ул. Кестен, ул. Атанас Томов, ул. Чинар, ул. Васил Априлов, ул. Д-р Петър Берон, ул. Неофит Рилски, бул. Христо Смирненски, ул. Петко Стайнов, кв. Чайка – 65, 61, 62, 64, 63, 59, 60, 196, 62, 1, 2, 3, 4. Кв. Младост – 122, 123, 126, 127, 124, 128, 138, 141, 133, 136, 134, 160, 161, 156, 157, 158, 159, 129, 130, 131, 132, кв. Възраждане – 51, 53, 55, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 18, 34, 35, 36, 54, 56, 57, 28, 29, 45, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70, кв. Владислав Варненчик – 407, 405, 303, 12, 3, 302, 14, 407, 408, 404, кв. Галата, кв. Победа – 9, 10, 2, 3, 4, 5, 11, 12

В периода 09:00 ч. до 16:00 ч.

гр. Варна – ул. Стоян Заимов № 34 – № 36, ул. Христо Македонски от № 2 до № 18, ул. Никола Палаузов от № 2 до № 16 .

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до17:00 ч. в районите на карето, заключено между ул. Тодор Влайков, ул. Филип Тотю, ул. Густав Вайганд, ул. Панайот Медникаров.

В периода 09:00 ч. до 16:00 ч.

гр. Варна, м-ст Свети Никола, бул. Княз Борис I

В периода 09:00 ч. до 17:00 ч.

гр. Варна – ул. Густав Вайганд от № 5 до № 17, ул. Йосиф Ковачев от № 1 до № 3, ул. Стоян Заимов от № 4 до № 32, ул. Хан Пресиян от № 36 до № 47. Прекъсването ще бъде само в делнични дни за посочения период .

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до17:30 ч. в районите на карето, заключено между ул. Девня, ул. Христо Македонски, ул. Филип Тотю, ул. Антон Страшимиров

В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

с. Шкорпиловци – абонатите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 09:00 ч. до 16:30 ч.

с. Каменар, част от с. Орешак

В периода 09:00 ч. до 16:00 ч.

с. Манастир – абонатите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 3

В периода 08:30 ч. до 17:00 ч.

с. Доброглед – абонатите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 09:00 ч. до 17:00 ч.

с. Брестак, с. Метличина

В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.

с. Неофит Рилски – абонатите, електрозахранени от ТП Птицеферма, ТП ТКЗС, ТПМТТ БТК.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Габърница, с. Староселец, с. Петров дол

В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

гр. Бяла – ул. Брегова, ул. Иван Калчев, ул. Рила, ул. Пирин

гр. Варна, част от м-ст Перчемлията, м-ст Панорама.

В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

гр. Долни чифлик – ул. Бор, ул. Детелина, ул. Еделвайс, ул. Иглика, ул. Лонгоз, ул. Кокиче, ул. Синчец, ул. Явор, ул. Армейска, ул. Батак, ул. Волга, ул. Марица, ул. Ропотамо, ул. Русе, ул. Тича, ул. Нишава, ул. Росица, ул. Янтра, ул. Въча, ул. Струма, ул. Бръшлян, ул. Рила, ул. Шипка, ул. Божур, ул. 23 септември, ул. Детелина, ул. Роза, ул. Ясен. гр. Вълчи дол – ул. Вапцаров, ул. Васил Левски, ул. Бузлуджа, ул. Добруджа, ул. Георги Димитров, ул. Гео Милев, ул. Радецки, ул. Тодор Каблешков, ул. Урожай, ул. Алеко Константинов, ул. Лиляна Димитрова, ул. Скобелев, ул. Стефан Караджа, ул. Христо Смирненски, ул. Иван Вазов, ул. Любен Каравелов, ул. Оборище, ул. Александър Стамболийски, ул. Кирил и Методий, ул. Родопи, ул. Шипка, ул. Трети март, ул. Жечка Карамфилова, ул. Стара планина, ул. Тунджа. гр. Девня – бул. Съединение, ул. Иван Вазов, ул. Лозарска, ул. Оборище, ул. Пирин, ул. Първи май, ул. Плиска, ул. Христо Ботев, ул. Шипка, ул. Янтра, ул. Рила, ул. Славянска, ул. Украйна, ул. Химик, ул. Дружба, ул. Базилика, ул. Райко Даскалов, ул. Батак, ул. Бузлуджа, ул. Просвета, ул. Акация, ул. Мадара, ул. Преслав, ул. Средец, ул. Струма, ул. Здравец, ул. Фронтоваци, ул. Димитър Полянов, ул. Георги Раковски, ул. Искър, ул. Климент Охридски, ул. Бачо Киро, ул. Отец Паисий, ул. Марица, ул. Пирин, ул. Патлейна Гр. Дългопол – ул. Антон Иванов, ул. Георги Бенковски, ул. Георги Петлешев, ул. Иван Вазов, ул. Марщал Феодор Толбухин, ул. Никола Вапцаров, ул. Хан Тервел, ул. Христо Ботев, ул. Стефан Караджа, ул. Хаджи Димитър, ул. Любен Каравелов, ул. Цар Самуил, ул. Здравко Бомбов, ул. Георги Димитров, ул. Христо Михайлов, ул. Гео Милев, ул. Димчо Дебелянов, ул. Митко Палаузов, ул. Пейо Яворов, ул. Петко Цонев, ул. Христо Ясенов, ул. Цар. Борис, ул. Цар Симеон. гр. Провадия – ул. Стефан Шишков, ул. Христо Илиев Коев, ул. Теменуга, ул. Стефан Караджа, ул. Цар освободител, ул. Александър Стамболийски, ул. Георги Кирков, ул. Драгоман, ул. Дунав, ул. Опълченска, ул. Софроний Врачански, ул. Рада Илиева, ул. Георги Димитров, ул. Желез Йорданов, ул. Иван Аксаков, ул. Матей Стоянов, ул. Сан Стефано, ул. Цоньо Тодоров, ул. Али Емурлов, ул. Димитър Грънчаров, ул. Солун, ул. Тодор Илиев, ул. Трети февруари, ул. Янко Сакъзов, ул. Кирил Радев, ул. Иван Аксаков, ул. Рила, ул. Петко Шидеров, ул. Иван Вазов, ул. Отец Паисий, ул. Свети Свети Кирил и Методий, ул. Александър Стамболийски, ул. Овеч, ул. Хан Аспарух, ул. Христо Ганчев, ул. Димитър Грънчаров, ул. Ивайло, ул. Никола Калипетровски, ул. Шипка, ул. Юрий Венелин, ул. Генерал Манзей, ул. Дунав, ул. Средна гора, ул. Васил Коларов, ул. Стефан Караджа, ул. Север, ул. Москва. гр. Аксаково – ул. Здравец, ул. Нанко Недев, ул. Петър Маринов, ул. Цанко Церковски, ул. Капитан Петко Войвода, ул. Надежда, ул. Панайот Хитов, ул. Слави Дончев, ул. Батова, ул. Георги Петлешев, ул. Ивайло, ул. Момина Сълза, ул. Мъглиж, ул. Кокиче, ул. Роза, ул. Трепетлика, ул. Марциана, ул. Йордан Енчев, ул. Георги Кондолов, ул. Чайка, ул. Орлово гнездо, ул. Боряна, ул. Албена, ул. Тракия, ул. Велико Димитров, ул. Детелина Минчева, ул. Митко Палаузов, ул. Побити камъни. гр. Белослав – ул. Паисий Хилендарски, ул. Пею Яворов, ул. Христо Ботев, ул. Трети март, ул. Дръзки, ул. Стара планина, ул. Чайка, ул. Стадиона, ул. Черно море, ул. Иван Вазов, ул. Свети Свети Кирил и Методий, ул. Христо Ботев, ул. Сан Стефано, ул. Крушево, ул. Асен Златаров, ул. Васил Левски, ул. Димитър Ватев, ул. Никола Вапцаров, ул. Георги Бенковски, ул. Валентина Терешкова, ул. Велико Търново, ул. Хаджи Димитър, ул. Авджи Сава, ул. Райко Даскалов, ул. Роза, кв. Младост – 1, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22.

гр. Суворово – ул. Възраждане, ул. Брацигово, ул. Шипка, ул. Стефан Караджа, ул. Острата чешма, ул. Васил Левски, ул. Георги Раковски, ул. Иван Асен, ул. Любен Каравелов, ул. Цар Борис, ул. Цар Самуил, ул. Витоша, ул. Горски кладенец, ул. Пейо Яворов, ул. Райна Княгиня, ул. Пирин, ул. Средна гора, ул. Трети март, ул. Хаджи Димитър, ул. Цар Калоян, ул. Баба Тонка, ул. Бачо Киро, ул. Илю Войвода, ул. Поп Харитон, ул. Средна гора, ул. Стара планина, ул. Георги Бенковски, ул. Драган Стоянов, ул. Хан Аспарух, ул. Панагюрище, ул. Иван Вазов, ул. Захари Стоянов, ул. Васил Петлешков, ул. Перущица.

с. Звездица, с. Здравец, с. Китка, с. Равна Гора, с. Любен Каравелово, с. Изворско, с. Войводино, с. Брестак, с. Бояна, с. Звънец, с. Ветрино, с. Изгрев, с. Чернево, с. Венелин, с. Пчелник, с. Величково, с. Садово, с. Добрина, с. Долище, с. Орешак, с. Приселци, с. Бенковски, с. Близнаци, с. Болярци, с. Господиново, с. Ново Оряхово, с. Баново, с. Ботево, с. Засмяно, с. Езерово, с. Константиново, с. Крумово, с. Новаково, с. Радево, с. Припек, с. Слънчево, с. Страшимирово, с. Яребична, с. Арковна, с. Аспарухово, с. Белоградец, с. Блъсково, с. Бозвелийско, с. Бързица, с. Венчан, с. Венелин, с. Габърница, с. Генерал Киселово, с. Горен Чифлик, с. Градинарово, с. Гроздьово, с. Дебелец, с. Добрина, с. Доброплодно, с. Добротич, с. Дръндар, с. Есеница, с. Житница, с. Златина, с. Искър, с. Калиманци, с. Калоян, с. Камен дял, с. Караманите, с. Кипра, с. Китен, с. Комарево, с. Комунаре, с. Красимир, с. Левски, с. Лопушна, с. Манастир, с. Медовец, с. Метличина, с. Михалич, с. Млада гвардия, с. Момчилово, с. Невша, с. Неново, с. Неофит Рилски, с. Николаевка, с. Нова Шипка, с. Овчага, с. Падина, с. Петров дол, с. Поляците, с. Пчелник, с. Радан войвода, с. Разделна, с. Рояк, с. Сава, с. Синдел, с. Славейково, с. Снежина, с. Староселец, с. Страхил, с. Тръстиково, с. Храброво, с. Царевци, с. Чайка, с. Червенци, с. Черковна, с. Черноок, с. Щипско, с. Юнак, с. Ягнило. гр. Варна – м-ст Акчалар, м-ст Свети Никола, м-ст Горна Трака, м-ст Каракаш, м-ст Телевизионна кула, м-ст Евксиноград, м-ст Ваялар, м-ст Средна Трака, м-ст Абатко, м-ст Старите лозя, м-ст Ракитника, м-ст Боровец, м-ст Зеленика, м-ст Черноморец, м-ст Вилите, м-ст Прибой, м-ст Розмарин