Виктория преди финала: Да се обединим и да изпратим България на върха!

Да се обединим и да изпратим България на върха, апелира в социалните мрежи варненката Виктория преди финала на Евровизия тази вечер от 22 часа.

“Днес е големият ден! Заедно достигнахме до така желания и мечтан за България финал. Тази вечер ще изпълня отново песента си “Growing Up is Getting Old” с цялото си сърце и душа. Заедно можем да се обединим и да изпратим България на върха. Българи в чужбина, отново се нуждая от вашата силна подкрепа! Гласувайте за България, за да покажем колко обединени можем да бъдем заедно”, призовава Виктория.