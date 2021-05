Италия спечели “Евровизия”, България се класира на 11-о място





България се класира на 11-то място на големия финал на Евровизия! Талантливата Виктория получи общо 170 точки от зрителите и журитата за песента си “Growing Up is Getting Old”, като има равни точки със завършилата на 10-то място от Гърция. Във втория полуфинал България завършва на 3-то място.

Участието на Виктория на конкурса обедини много български популярни личности, които изказаха подкрепата си за талантливата певица.

65-тото издание на Евровизия спечели Италия. Рок групата Måneskin триумфира с 524 точки и донесе на страната първата победа от 1990 година насам. В топ 5 се класираха още Франция, Швейцария, Исландия и Украйна.

Виктория сподели развълнувана след финала: “Много се радвам за Италия! Щастлива съм, че и още две музикантски песни бяха в топ 3 – Франция и Швейцария. Надявам се, че всички българи са горди с моето представяне в Ротердам. Благодаря ви от сърце за подкрепата!”

България има общо 13 участия на Евровизия. В периода от 2005 до 2013 година страната ни има само едно класиране във финала от общо 9 участия. През 2014 и 2015 година страната ни пропуска участие. След завръщането на България през 2016, следват три години на изключително успешни класирания. През 2019 години страната ни отново пропуска участие, но се завръща през 2020 с участието на Виктория. Пандемията от коронавирус беше причина за отмяна на конкурса. Участието на Виктория през 2021 e четвъртото най-успешно представяне на България.