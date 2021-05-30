Черно море се разделя с двама

Спортно-техническият щаб на Черно море е решил да се откаже от услугите на защитника Мирослав Енчев. След три години и половина в клуба договорът му няма да бъде подновен и онзиден му е съобщено, че е свободен да си търси нов отбор. „Това е доста емоционална раздяла. Той беше с мен и в Стара Загора и не ми беше лесно. Пожелаваме му успех и съм сигурен, че притежава качества да играе на добро ниво още няколко години. На този момент няма решение за други, които да освободим“, коментира Илиан Илиев пред „Мач Телеграф“.
Друг, чийто договор изтича в края на сезона, е нападателят Георги Божилов. Той обаче отново е сериозно контузен и не е ясно колко време още ще се възстановява. Стигналият и до националния отбор софиянец има проблеми с ахилеса. През зимата той се възстанови и отново подписа с варненци. Той получи шанс в няколко мача, но отново се контузи и не е ясно дали отново ще може да играе на високо ниво.
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