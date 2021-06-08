Музеите във Варна с ново лятно работно време

За повечето от тях почивният ден е понеделник

В началото на летния сезон Регионален исторически музей – Варна обявява ново лятно работно време за музеите и музейните обекти.

Музейните обекти работят и извършват дейността си при условията на стриктно спазване на социалната дистанция и всички противоепидемични мерки при условията на пандемия.

1) АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ

От 1.06.2021 г. до 30.09.2021 г. , от 10.00 до 17.00 часа

Почивен ден: понеделник

2) УЧЕБНА ЕКСПОЗИЦИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Целогодишно: от 10.00 до 17.00 часа

Почивни дни: неделя и понеделник

3) МУЗЕЕН ОБЕКТ СКАЛЕН МАНАСТИР „АЛАДЖА МАНАСТИР“

От 1.05.2021 г. до 31.10.2021 г., от 09.00 до 17.00 часа

Без почивен ден

4) МУЗЕЕН ОБЕКТ „РИМСКИ ТЕРМИ НА ОДЕСОС

От 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. , от 10.00 до 18.00 часа

Без почивен ден

5) МУЗЕЕН ОБЕКТ „МАЛКИ РИМСКИ ТЕРМИ“

От 1.06.2021 г. до 30.09.2021 г., от 10.00 до 17.00 часа

Почивни дни: неделя и понеделник

6) ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

От 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г., от 10.00 до 17.00 часа

Почивни дни: понеделник

7) МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО

От 01.05.2021 г. до 31.10.2021 г., от 10.00 до 17.00 часа

Почивни дни: неделя

8) ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

От 01.05.2021 г. до 30.09.2021 г., от 10.00 до 17.00 часа

Почивни дни: понеделник

9) МУЗЕЕН ОБЕКТ „ПОБИТИ КАМЪНИ“

От 01.05.2021 г. до 30.09.2021 г., от 10.00 до 19.30 часа

Почивни дни: понеделник и вторник

10) МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА ВАРНА

От 01.05.2021 г. до 31.10.2021 г. , от 10.00 до 17.00 часа

Почивни дни: понеделник