Черно море громи с 11:0 в Елитната група до 17 години

Николай Трифонов реализира 7 гола
Отборът на Черно море записа успех с 11:0 при домакинството си на Спартак Пловдив в мач от Елитната група до 17 години. цели седем гола реализира Николай Трифонов, а по един добавиха Стефан Димов, Жечко Йорданов и Радослав Петров. Гостите от Пловдив пък си отбелязаха автогол.
В следващия кръг “моряците” на Николай Кънчев срещат тима на Славия. Двубоят е в неделя, 20 юни от 10,30 часа на стадион “Корабостроител” под Аспаруховия мост.
Съставът на Черно море: Денислав Стойчев, Стефан Димов, Константин Грахльов, Николай Трифонов, Толга Мюрвет, Симеон Николов, Радослав Петров, Валентин Калъчев, Серги Кешкерян, Валентин Касабов, Жечко Йорданов (Кристиян Енчев, Алекс Костов, Павел Петров, Никола Атанасов, Дейвид Луканов, Милен Николов, Делян Илиев).
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