Черно море започна новия сезон с гостуване на Царско село

Черно море ще стартира сезон 2021/22 с гостуване на Царско село. Това определи жребия за efbet Лига, теглен днес в БФС.
Началото на новия сезон ще бъде даден на 24/25 юли, а есенният дял ще завърши на 12/13 декември. Пролетният полусезон ще се поднови на 18-и февруари, а редовният сезон ще приключи на 23-и май.
Баражите в Първа лига за Европа и за оставане трябва да се изиграят до 29-и май.
Ето програмата:
24 юли 2021 г., събота:
Ботев (Враца) – Арда 1924 (Кърджали) –
Левски (София) – Славия 1913 (София) –
Царско село 2015 (София) – Черно море (Варна) –
Ботев (Пловдив) – Пирин (Благоевград) –
Берое (Стара Загора) – Локомотив София 1929 (София) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Лудогорец 1945 (Разград) –
ФК ЦСКА 1948 (София) – ЦСКА (София) –
II кръг
Арда 1924 (Кърджали) – ЦСКА (София) –
Лудогорец 1945 (Разград) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
Локомотив София 1929 (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Пирин (Благоевград) – Берое (Стара Загора) –
Черно море (Варна) – Ботев (Пловдив) –
Славия 1913 (София) – Царско село 2015 (София) –
Ботев (Враца) – Левски (София) –
III кръг
Левски (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
Царско село 2015 (София) – Ботев (Враца) –
Ботев (Пловдив) – Славия 1913 (София) –
Берое (Стара Загора) – Черно море (Варна) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Пирин (Благоевград) –
ФК ЦСКА 1948 (София) – Локомотив София 1929 (София) –
ЦСКА (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –
IV кръг
Арда 1924 (Кърджали) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Локомотив София 1929 (София) – ЦСКА (София) –
Пирин (Благоевград) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
Черно море (Варна) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Славия 1913 (София) – Берое (Стара Загора) –
Ботев (Враца) – Ботев (Пловдив) –
Левски (София) – Царско село 2015 (София) –
V кръг
Царско село 2015 (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
Ботев (Пловдив) – Левски (София) –
Берое (Стара Загора) – Ботев (Враца) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Славия 1913 (София) –
ФК ЦСКА 1948 (София) – Черно море (Варна) –
ЦСКА (София) – Пирин (Благоевград) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Локомотив София 1929 (София) –
VI кръг
Арда 1924 (Кърджали) – Локомотив София 1929 (София) –
Пирин (Благоевград) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Черно море (Варна) – ЦСКА (София) –
Славия 1913 (София) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
Ботев (Враца) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Левски (София) – Берое (Стара Загора) –
Царско село 2015 (София) – Ботев (Пловдив) –
VII кръг
Ботев (Пловдив) – Арда 1924 (Кърджали) –
Берое (Стара Загора) – Царско село 2015 (София) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Левски (София) –
ФК ЦСКА 1948 (София) – Ботев (Враца) –
ЦСКА (София) – Славия 1913 (София) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Черно море (Варна) –
Локомотив София 1929 (София) – Пирин (Благоевград) –
VIII кръг
Арда 1924 (Кърджали) – Пирин (Благоевград) –
Черно море (Варна) – Локомотив София 1929 (София) –
Славия 1913 (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Ботев (Враца) – ЦСКА (София) –
Левски (София) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
Царско село 2015 (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Ботев (Пловдив) – Берое (Стара Загора) –
IX кръг
Берое (Стара Загора) – Арда 1924 (Кърджали) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Ботев (Пловдив) –
ФК ЦСКА 1948 (София) – Царско село 2015 (София) –
ЦСКА (София) – Левски (София) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Ботев (Враца) –
Локомотив София 1929 (София) – Славия 1913 (София) –
Пирин (Благоевград) – Черно море (Варна) –
X кръг
Арда 1924 (Кърджали) – Черно море (Варна) –
Славия 1913 (София) – Пирин (Благоевград) –
Ботев (Враца) – Локомотив София 1929 (София) –
Левски (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Царско село 2015 (София) – ЦСКА (София) –
Ботев (Пловдив) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
Берое (Стара Загора) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
XI кръг
Локомотив 1926 (Пловдив) – Арда 1924 (Кърджали) –
ФК ЦСКА 1948 (София) – Берое (Стара Загора) –
ЦСКА (София) – Ботев (Пловдив) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Царско село 2015 (София) –
Локомотив София 1929 (София) – Левски (София) –
Пирин (Благоевград) – Ботев (Враца) –
Черно море (Варна) – Славия 1913 (София) –
XII кръг
Арда 1924 (Кърджали) – Славия 1913 (София) –
Ботев (Враца) – Черно море (Варна) –
Левски (София) – Пирин (Благоевград) –
Царско село 2015 (София) – Локомотив София 1929 (София) –
Ботев (Пловдив) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Берое (Стара Загора) – ЦСКА (София) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
XIII кръг
ФК ЦСКА 1948 (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
ЦСКА (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Берое (Стара Загора) –
Локомотив София 1929 (София) – Ботев (Пловдив) –
Пирин (Благоевград) – Царско село 2015 (София) –
Черно море (Варна) – Левски (София) –
Славия 1913 (София) – Ботев (Враца) –
XIV кръг
Арда 1924 (Кърджали) – Ботев (Враца) –
Славия 1913 (София) – Левски (София) –
Черно море (Варна) – Царско село 2015 (София) –
Пирин (Благоевград) – Ботев (Пловдив) –
Локомотив София 1929 (София) – Берое (Стара Загора) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
ЦСКА (София) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
XV кръг
ЦСКА (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
ФК ЦСКА 1948 (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Локомотив София 1929 (София) –
Берое (Стара Загора) – Пирин (Благоевград) –
Ботев (Пловдив) – Черно море (Варна) –
Царско село 2015 (София) – Славия 1913 (София) –
Левски (София) – Ботев (Враца) –
XVI кръг
Арда 1924 (Кърджали) – Левски (София) –
Ботев (Враца) – Царско село 2015 (София) –
Славия 1913 (София) – Ботев (Пловдив) –
Черно море (Варна) – Берое (Стара Загора) –
Пирин (Благоевград) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Локомотив София 1929 (София) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
Лудогорец 1945 (Разград) – ЦСКА (София) –
XVII кръг
Лудогорец 1945 (Разград) – Арда 1924 (Кърджали) –
ЦСКА (София) – Локомотив София 1929 (София) –
ФК ЦСКА 1948 (София) – Пирин (Благоевград) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Черно море (Варна) –
Берое (Стара Загора) – Славия 1913 (София) –
Ботев (Пловдив) – Ботев (Враца) –
Царско село 2015 (София) – Левски (София) –
XVIII кръг
Арда 1924 (Кърджали) – Царско село 2015 (София) –
Левски (София) – Ботев (Пловдив) –
Ботев (Враца) – Берое (Стара Загора) –
Славия 1913 (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Черно море (Варна) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
Пирин (Благоевград) – ЦСКА (София) –
Локомотив София 1929 (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –
XIX кръг
Локомотив София 1929 (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Пирин (Благоевград) –
ЦСКА (София) – Черно море (Варна) –
ФК ЦСКА 1948 (София) – Славия 1913 (София) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Ботев (Враца) –
Берое (Стара Загора) – Левски (София) –
Ботев (Пловдив) – Царско село 2015 (София) –
XX кръг
Арда 1924 (Кърджали) – Ботев (Пловдив) –
Царско село 2015 (София) – Берое (Стара Загора) –
Левски (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Ботев (Враца) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
Славия 1913 (София) – ЦСКА (София) –
Черно море (Варна) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Пирин (Благоевград) – Локомотив София 1929 (София) –
XXI кръг
Пирин (Благоевград) – Арда 1924 (Кърджали) –
Локомотив София 1929 (София) – Черно море (Варна) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Славия 1913 (София) –
ЦСКА (София) – Ботев (Враца) –
ФК ЦСКА 1948 (София) – Левски (София) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Царско село 2015 (София) –
Берое (Стара Загора) – Ботев (Пловдив) –
XXII кръг
Арда 1924 (Кърджали) – Берое (Стара Загора) –
Ботев (Пловдив) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Царско село 2015 (София) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
Левски (София) – ЦСКА (София) –
Ботев (Враца) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Славия 1913 (София) – Локомотив София 1929 (София) –
Черно море (Варна) – Пирин (Благоевград) –
XXIII кръг
Черно море (Варна) – Арда 1924 (Кърджали) –
Пирин (Благоевград) – Славия 1913 (София) –
Локомотив София 1929 (София) – Ботев (Враца) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Левски (София) –
ЦСКА (София) – Царско село 2015 (София) –
ФК ЦСКА 1948 (София) – Ботев (Пловдив) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Берое (Стара Загора) –
XXIV кръг
Арда 1924 (Кърджали) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Берое (Стара Загора) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
Ботев (Пловдив) – ЦСКА (София) –
Царско село 2015 (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Левски (София) – Локомотив София 1929 (София) –
Ботев (Враца) – Пирин (Благоевград) –
Славия 1913 (София) – Черно море (Варна) –
XXV кръг
Славия 1913 (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
Черно море (Варна) – Ботев (Враца) –
Пирин (Благоевград) – Левски (София) –
Локомотив София 1929 (София) – Царско село 2015 (София) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Ботев (Пловдив) –
ЦСКА (София) – Берое (Стара Загора) –
ФК ЦСКА 1948 (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
XXVI кръг
Арда 1924 (Кърджали) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – ЦСКА (София) –
Берое (Стара Загора) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Ботев (Пловдив) – Локомотив София 1929 (София) –
Царско село 2015 (София) – Пирин (Благоевград) –
Левски (София) – Черно море (Варна) –
Ботев (Враца) – Славия 1913 (София) –
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