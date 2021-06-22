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    12:51 | 22 юни | 2021
         от  VARNAUTRE
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    Черно море започна новия сезон с гостуване на Царско село
    12:51 | 22 юни | 2021
         от  VARNAUTRE
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    Черно море ще стартира сезон 2021/22 с гостуване на Царско село. Това определи жребия за efbet Лига, теглен днес в БФС.

    Началото на новия сезон ще бъде даден на 24/25 юли, а есенният дял ще завърши на 12/13 декември. Пролетният полусезон ще се поднови на 18-и февруари, а редовният сезон ще приключи на 23-и май.

    Баражите в Първа лига за Европа и за оставане трябва да се изиграят до 29-и май.

    Ето програмата:

    24 юли 2021 г., събота:
    Ботев (Враца) – Арда 1924 (Кърджали) –
    Левски (София) – Славия 1913 (София) –
    Царско село 2015 (София) – Черно море (Варна) –
    Ботев (Пловдив) – Пирин (Благоевград) –
    Берое (Стара Загора) – Локомотив София 1929 (София) –
    Локомотив 1926 (Пловдив) – Лудогорец 1945 (Разград) –
    ФК ЦСКА 1948 (София) – ЦСКА (София) –

    II кръг

    Арда 1924 (Кърджали) – ЦСКА (София) –
    Лудогорец 1945 (Разград) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
    Локомотив София 1929 (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
    Пирин (Благоевград) – Берое (Стара Загора) –
    Черно море (Варна) – Ботев (Пловдив) –
    Славия 1913 (София) – Царско село 2015 (София) –
    Ботев (Враца) – Левски (София) –

    III кръг

    Левски (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
    Царско село 2015 (София) – Ботев (Враца) –
    Ботев (Пловдив) – Славия 1913 (София) –
    Берое (Стара Загора) – Черно море (Варна) –
    Локомотив 1926 (Пловдив) – Пирин (Благоевград) –
    ФК ЦСКА 1948 (София) – Локомотив София 1929 (София) –
    ЦСКА (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –

    IV кръг

    Арда 1924 (Кърджали) – Лудогорец 1945 (Разград) –
    Локомотив София 1929 (София) – ЦСКА (София) –
    Пирин (Благоевград) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
    Черно море (Варна) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
    Славия 1913 (София) – Берое (Стара Загора) –
    Ботев (Враца) – Ботев (Пловдив) –
    Левски (София) – Царско село 2015 (София) –

    V кръг

    Царско село 2015 (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
    Ботев (Пловдив) – Левски (София) –
    Берое (Стара Загора) – Ботев (Враца) –
    Локомотив 1926 (Пловдив) – Славия 1913 (София) –
    ФК ЦСКА 1948 (София) – Черно море (Варна) –
    ЦСКА (София) – Пирин (Благоевград) –
    Лудогорец 1945 (Разград) – Локомотив София 1929 (София) –

    VI кръг

    Арда 1924 (Кърджали) – Локомотив София 1929 (София) –
    Пирин (Благоевград) – Лудогорец 1945 (Разград) –
    Черно море (Варна) – ЦСКА (София) –
    Славия 1913 (София) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
    Ботев (Враца) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
    Левски (София) – Берое (Стара Загора) –
    Царско село 2015 (София) – Ботев (Пловдив) –

    VII кръг

    Ботев (Пловдив) – Арда 1924 (Кърджали) –
    Берое (Стара Загора) – Царско село 2015 (София) –
    Локомотив 1926 (Пловдив) – Левски (София) –
    ФК ЦСКА 1948 (София) – Ботев (Враца) –
    ЦСКА (София) – Славия 1913 (София) –
    Лудогорец 1945 (Разград) – Черно море (Варна) –
    Локомотив София 1929 (София) – Пирин (Благоевград) –

    VIII кръг

    Арда 1924 (Кърджали) – Пирин (Благоевград) –
    Черно море (Варна) – Локомотив София 1929 (София) –
    Славия 1913 (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –
    Ботев (Враца) – ЦСКА (София) –
    Левски (София) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
    Царско село 2015 (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
    Ботев (Пловдив) – Берое (Стара Загора) –

    IX кръг

    Берое (Стара Загора) – Арда 1924 (Кърджали) –
    Локомотив 1926 (Пловдив) – Ботев (Пловдив) –
    ФК ЦСКА 1948 (София) – Царско село 2015 (София) –
    ЦСКА (София) – Левски (София) –
    Лудогорец 1945 (Разград) – Ботев (Враца) –
    Локомотив София 1929 (София) – Славия 1913 (София) –
    Пирин (Благоевград) – Черно море (Варна) –

    X кръг

    Арда 1924 (Кърджали) – Черно море (Варна) –
    Славия 1913 (София) – Пирин (Благоевград) –
    Ботев (Враца) – Локомотив София 1929 (София) –
    Левски (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –
    Царско село 2015 (София) – ЦСКА (София) –
    Ботев (Пловдив) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
    Берое (Стара Загора) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

    XI кръг

    Локомотив 1926 (Пловдив) – Арда 1924 (Кърджали) –
    ФК ЦСКА 1948 (София) – Берое (Стара Загора) –
    ЦСКА (София) – Ботев (Пловдив) –
    Лудогорец 1945 (Разград) – Царско село 2015 (София) –
    Локомотив София 1929 (София) – Левски (София) –
    Пирин (Благоевград) – Ботев (Враца) –
    Черно море (Варна) – Славия 1913 (София) –

    XII кръг

    Арда 1924 (Кърджали) – Славия 1913 (София) –
    Ботев (Враца) – Черно море (Варна) –
    Левски (София) – Пирин (Благоевград) –
    Царско село 2015 (София) – Локомотив София 1929 (София) –
    Ботев (Пловдив) – Лудогорец 1945 (Разград) –
    Берое (Стара Загора) – ЦСКА (София) –
    Локомотив 1926 (Пловдив) – ФК ЦСКА 1948 (София) –

    XIII кръг

    ФК ЦСКА 1948 (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
    ЦСКА (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
    Лудогорец 1945 (Разград) – Берое (Стара Загора) –
    Локомотив София 1929 (София) – Ботев (Пловдив) –
    Пирин (Благоевград) – Царско село 2015 (София) –
    Черно море (Варна) – Левски (София) –
    Славия 1913 (София) – Ботев (Враца) –

    XIV кръг

    Арда 1924 (Кърджали) – Ботев (Враца) –
    Славия 1913 (София) – Левски (София) –
    Черно море (Варна) – Царско село 2015 (София) –
    Пирин (Благоевград) – Ботев (Пловдив) –
    Локомотив София 1929 (София) – Берое (Стара Загора) –
    Лудогорец 1945 (Разград) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
    ЦСКА (София) – ФК ЦСКА 1948 (София) –

    XV кръг

    ЦСКА (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
    ФК ЦСКА 1948 (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –
    Локомотив 1926 (Пловдив) – Локомотив София 1929 (София) –
    Берое (Стара Загора) – Пирин (Благоевград) –
    Ботев (Пловдив) – Черно море (Варна) –
    Царско село 2015 (София) – Славия 1913 (София) –
    Левски (София) – Ботев (Враца) –

    XVI кръг

    Арда 1924 (Кърджали) – Левски (София) –
    Ботев (Враца) – Царско село 2015 (София) –
    Славия 1913 (София) – Ботев (Пловдив) –
    Черно море (Варна) – Берое (Стара Загора) –
    Пирин (Благоевград) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
    Локомотив София 1929 (София) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
    Лудогорец 1945 (Разград) – ЦСКА (София) –

    XVII кръг

    Лудогорец 1945 (Разград) – Арда 1924 (Кърджали) –
    ЦСКА (София) – Локомотив София 1929 (София) –
    ФК ЦСКА 1948 (София) – Пирин (Благоевград) –
    Локомотив 1926 (Пловдив) – Черно море (Варна) –
    Берое (Стара Загора) – Славия 1913 (София) –
    Ботев (Пловдив) – Ботев (Враца) –
    Царско село 2015 (София) – Левски (София) –

    XVIII кръг

    Арда 1924 (Кърджали) – Царско село 2015 (София) –
    Левски (София) – Ботев (Пловдив) –
    Ботев (Враца) – Берое (Стара Загора) –
    Славия 1913 (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
    Черно море (Варна) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
    Пирин (Благоевград) – ЦСКА (София) –
    Локомотив София 1929 (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –

    XIX кръг

    Локомотив София 1929 (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
    Лудогорец 1945 (Разград) – Пирин (Благоевград) –
    ЦСКА (София) – Черно море (Варна) –
    ФК ЦСКА 1948 (София) – Славия 1913 (София) –
    Локомотив 1926 (Пловдив) – Ботев (Враца) –
    Берое (Стара Загора) – Левски (София) –
    Ботев (Пловдив) – Царско село 2015 (София) –

    XX кръг

    Арда 1924 (Кърджали) – Ботев (Пловдив) –
    Царско село 2015 (София) – Берое (Стара Загора) –
    Левски (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
    Ботев (Враца) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
    Славия 1913 (София) – ЦСКА (София) –
    Черно море (Варна) – Лудогорец 1945 (Разград) –
    Пирин (Благоевград) – Локомотив София 1929 (София) –

    XXI кръг

    Пирин (Благоевград) – Арда 1924 (Кърджали) –
    Локомотив София 1929 (София) – Черно море (Варна) –
    Лудогорец 1945 (Разград) – Славия 1913 (София) –
    ЦСКА (София) – Ботев (Враца) –
    ФК ЦСКА 1948 (София) – Левски (София) –
    Локомотив 1926 (Пловдив) – Царско село 2015 (София) –
    Берое (Стара Загора) – Ботев (Пловдив) –

    XXII кръг

    Арда 1924 (Кърджали) – Берое (Стара Загора) –
    Ботев (Пловдив) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
    Царско село 2015 (София) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
    Левски (София) – ЦСКА (София) –
    Ботев (Враца) – Лудогорец 1945 (Разград) –
    Славия 1913 (София) – Локомотив София 1929 (София) –
    Черно море (Варна) – Пирин (Благоевград) –

    XXIII кръг

    Черно море (Варна) – Арда 1924 (Кърджали) –
    Пирин (Благоевград) – Славия 1913 (София) –
    Локомотив София 1929 (София) – Ботев (Враца) –
    Лудогорец 1945 (Разград) – Левски (София) –
    ЦСКА (София) – Царско село 2015 (София) –
    ФК ЦСКА 1948 (София) – Ботев (Пловдив) –
    Локомотив 1926 (Пловдив) – Берое (Стара Загора) –

    XXIV кръг

    Арда 1924 (Кърджали) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
    Берое (Стара Загора) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
    Ботев (Пловдив) – ЦСКА (София) –
    Царско село 2015 (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –
    Левски (София) – Локомотив София 1929 (София) –
    Ботев (Враца) – Пирин (Благоевград) –
    Славия 1913 (София) – Черно море (Варна) –

    XXV кръг

    Славия 1913 (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
    Черно море (Варна) – Ботев (Враца) –
    Пирин (Благоевград) – Левски (София) –
    Локомотив София 1929 (София) – Царско село 2015 (София) –
    Лудогорец 1945 (Разград) – Ботев (Пловдив) –
    ЦСКА (София) – Берое (Стара Загора) –
    ФК ЦСКА 1948 (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

    XXVI кръг

    Арда 1924 (Кърджали) – ФК ЦСКА 1948 (София) –
    Локомотив 1926 (Пловдив) – ЦСКА (София) –
    Берое (Стара Загора) – Лудогорец 1945 (Разград) –
    Ботев (Пловдив) – Локомотив София 1929 (София) –
    Царско село 2015 (София) – Пирин (Благоевград) –
    Левски (София) – Черно море (Варна) –
    Ботев (Враца) – Славия 1913 (София) –

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