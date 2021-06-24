Състезатели от 12 държави мерят сили в Балканско първенство по тенис на маса в Албена

28-ите игри за юноши и девойки, кадети и кадетки се провеждат в курорта Състезатели от 12 държави мерят сили в 28-ите Балканските игри по тенис на маса за юноши и девойки, кадети и кадетки в Албена. РЕЗУЛТАТИ КАДЕТИ

Група А – БЪЛГАРИЯ – Румъния 0-3, Албания 3-0

Четвъртфинал срещу Словения

КАДЕТКИ

Група С – БЪЛГАРИЯ – Северна Македония 3-0, Косово 3-0

Четвъртфинал срещу Сърбия ЮНОШИ

Група D – БЪЛГАРИЯ – Косово 3-1, Гърция 1-3

Четвъртфинал срещу Турция

ДЕВОЙКИ

Група С – БЪЛГАРИЯ – Словения 3-0, Молдова 3-1, Босна и Херцеговина 3-1

Четвъртфинал срещу Северна Македония