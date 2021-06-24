    • Варна
    16°
    разкъсана облачност
    Влажност: 87%
    09:45 | 24 юни | 2021
         от  varnautre.bg
    Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit
    Състезатели от 12 държави мерят сили в Балканско първенство по тенис на маса в Албена
    09:45 | 24 юни | 2021
         от  varnautre.bg
    Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

    28-ите игри за юноши и девойки, кадети и кадетки се провеждат в курорта

    Състезатели от 12 държави мерят сили в 28-ите Балканските игри по тенис на маса за юноши и девойки, кадети и кадетки в Албена.

    РЕЗУЛТАТИ

    КАДЕТИ
    Група А – БЪЛГАРИЯ – Румъния 0-3, Албания 3-0
    Четвъртфинал срещу Словения
    КАДЕТКИ
    Група С – БЪЛГАРИЯ – Северна Македония 3-0, Косово 3-0
    Четвъртфинал срещу Сърбия

    ЮНОШИ
    Група D – БЪЛГАРИЯ – Косово 3-1, Гърция 1-3
    Четвъртфинал срещу Турция
    ДЕВОЙКИ
    Група С – БЪЛГАРИЯ – Словения 3-0, Молдова 3-1, Босна и Херцеговина 3-1
    Четвъртфинал срещу Северна Македония

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

    info @ varnautre.bg

    Реклама

    Пакети за варненски фирми

    За Varnautre.bg

    Кой прави сайта