Гледаме онлайн спектакъл на награждаван немски режисьор

Видеото ще бъде достъпно на Дигиталния портал Виа Фест от тази вечер до 28 юни

„Макс Блек, или 62 начина да си подпреш с ръка главата“ (2015) е музикално-театрален спектакъл на именития немски режисьор и композитор Хайнер Гьобелс. Той пренася в съзнанието на Макс Блек (1909-1988), американски математик и философ, който се посвещава да изследва логиката на неопределеното и невероятното. В своето новаторско авторско представление в естетиката на съвременния музикален театър Хайнер Гьобелс съчетава текстове на Блек с цитати от съчинения на поета и есеист Пол Валери, както и на философите Георг Лихтенберг и Лудвиг Витгенщайн, за да разкрие същността на научните открития на Блек. Осветление, пиротехнически ефекти и акустични мелодии се обединяват, за да съживят лабораторията на учения.

Спектакълът ще бъде достъпен за гледане онлайн на Дигиталния портал Виа Фест от 19 часа тази вечер до 19 часа на 28 юни.

Хайнер Гьобелс е немски композитор, режисьор, куратор и преподавател. Награждаван е с множество музикални, театрални и радио награди. Номиниран е два пъти за наградата Грами, носител е на Европейската театрална награда (2001) и Международната награда „Хенрик Ибсен“ (2012).

Роден през 1952 г., той завършва социология и музика. Създава композиции за ансамбли и оркестри, като сътрудничи с някои от най-добрите музикални формации – Ensemble Modern, Orchestra in the Age of Enlightenment, Berlin Philharmonics и др.

След студентските си години, пред 1970-те Хайнер Гьобелс става част от немската алтернативна музикална сцена. От 1990-те години насам той става и един от най-големите новатори в съвременния музикален театър.

Член на няколко академии по изкуствата, носител на почетно звание „Honorable fellow“ от Dartington College of Arts и Central School of Speech and Drama, Лондон; член на научно дружество в Института за академични изследвания, Берлин (2007/08) и гост лектор в Университет „Корнел“, Итака, САЩ.