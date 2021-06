Торнадо връхлетя Чехия, над 150 пострадаха

Най-малко 150 души пострадаха, след като торнадо връхлетя югоизточната част на Чехия. По данни на местните власти към момента жертвите на стихията са три. Явлението е изключително рядко за страната. Скоростта на вятъра е била между 260 и 320 км/ч, което я прави най-силната буря в историята на Чехия. Обявено е извънредно положение, съобщава Нова телевизия.

Отнесени са покриви на сгради, изпотрошени са прозорци, а автомобили са затиснати от съборените дървета. Сериозни щети са нанесени в 7 населени места. Около 100 хил. домакинства са останали без ток.

Помощ за пострадалите райони изпратиха от Австрия и Словакия.

JUST IN – Rare tornado devastates a town in the Czech Republic.pic.twitter.com/6XQQ12e4zm

