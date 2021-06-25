Посланикът на Великобритания посети щаба на ВМС

Една от темите беше сигурността в Черноморския регион

Посланикът на Великобритания у нас Негово високо Превъзходителство Робърт Диксън посети днес Щаба на Военноморските сили във Варна.

По време на работната среща бяха обсъдени въпроси по сътрудничество на България и Великобритания във военната област и сигурността в Черноморския регион, необходимостта от изграждането на Център Военноморски координационен елемент, както и предстоящото участие на кораб от състава на Военноморските сили на Великобритания във Военноморското учение с международно участие „БРИЗ 2021“.