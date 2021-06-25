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    18:54 | 25 юни | 2021
         от  varnautre.bg
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    Посланикът на Великобритания посети щаба на ВМС
    18:54 | 25 юни | 2021
         от  varnautre.bg
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    Снимка: ВМС

    Една от темите беше сигурността в Черноморския регион

    Посланикът на Великобритания у нас Негово високо Превъзходителство Робърт Диксън посети днес Щаба на Военноморските сили във Варна.

    По време на работната среща бяха обсъдени въпроси по сътрудничество на България и Великобритания във военната област и сигурността в Черноморския регион, необходимостта от изграждането на Център Военноморски координационен елемент, както и предстоящото участие на кораб от състава на Военноморските сили на Великобритания във Военноморското учение с международно участие „БРИЗ 2021“.

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