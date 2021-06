Тази вечер откриват Международния музикален фестивал Варненско лято

Над 50 събития включва силната програма през това лято, когато фестивалът навършва 95 години

Тази вечер е тържественото откриване на Международния музикален фестивал “Варненско лято” 2021. Под палката на диригента Росен Миланов на Основна сцена на Драматичен театър “Стоян Бъчваров” в 20:00 ще излязат музиканти от оркестрите на Държавна опера Варна и Симфоничния оркестър на Словенското радио. Солисти в този мащабен проект са цигуларят Томо Келер, артистичен директор на световноизвестния английски оркестър „Academy of St Martin in the Fields“ и челистът Сурен Багратуни – президент на фондацията „Арам Хачатурян“ в Ереван и лауреат на конкурса „Чайковски“.

На пресконференция вчера в Държавен куклен театър – Варна, Община Варна и екипът на Международния музикален фестивал “Варненско лято” представиха акцентите в новото издание на първия и най-дълголетен български фестивал.

Присъстваха кметът на Варна Иван Портних, заместник-кметът Коста Базитов, артистичният директор на ММФ „Варненско лято“ проф. Марио Хосен, директорът на ТМПЦ-Варна, Даниела Димова, маестро Росен Миланов, който ще дирижира концерта за официалното откриване на фестивала днес, солистите на първия концерт цигуларят Томо Келер и челистът Сурен Багратуни. Екипът на фестивала беше представен от директора на Дирекция “Култура и духовно развитие” в общината Антония Йовчева, началника на отдел “Фестивали и проекти” Десислава Георгиева и от дългогодишния организатор Пламена Цонева.

Кметът Иван Портних отбеляза: “През тази година имаме няколко забележителни годишнини – 95 години Международен музикален фестивал “Варненско лято”, 100 години Драматичен театър “Стоян Бъчваров” и един век от обявяването на Варна за курортен град – това отразява прекрасните ни традиции в изкуството и туризма. Обръщам се с огромна благодарност към проф. Хосен и екипа на фестивала, които положиха много усилия в последните години и надградиха фестивала така, че той се вписа в нашата кауза “Варна, дестинация за четири сезона”. Вярвам, че над 50-те събития в програмата тази година ще донесат наистина една невероятна атмосфера и ще са доказателство за духовния живот в нашия град. С благодарност към посолствата на Словения, Испания, Австрия и всички, които спомогнаха отново Международният музикален фестивал “Варненско лято” да радва всички нас.”

Проф. Марио Хосен, артистичен директор на фестивала, представи основните акценти в програмата на “Варненско лято” 2021: “За мен е изключителна чест за трета поредна година да бъда артистичен директор на най-стария български фестивал и един от най-старите в Европа. Щастлив съм от работата на нашия екип под ръководството на директора на отдел “Култура и духовно развитие” в Община Варна Антония Йовчева и началника на отдел „Фестивали и проекти“ Десислава Георгиева, от отдадеността и високия професионализъм на дългогодишния фестивален мениджър Пламена Цонева. За нас е от огромно значение, че кметът и заместник-кметът ни имат доверие и ни дават възможност да работим в една творческа атмосфера. Екипът всеотдайно работи този фестивал да има бъдеще, да печели сърцата на почитателите на стойностната музика, които посещават морската столица и да бъде част от идеята “Варна на четири сезона”, като се разпростира във времето до края на есента. Фестивалът получава признание не само от ценителите на класическото изкуство, но и на кросоувъра и барока. Щастлив съм, че успяхме да спечелим за “Варненско лято” големи световни музиканти. За откриването маестро Росен Миланов прие поканата за един наистина европейски проект, в който оркестри от две страни ще творят заедно на сцената. Двамата солисти в този концерт – цигуларят Томо Келер и челистът Сурен Багратуни, са изключителни фигури.

Силен акцент е гостуването за пръв път в България на един от водещите в света барокови оркестри „Concentus Musicus“ от Виена, който оставя ярка диря в историята на музиката. Основателят му Николаус Харнонкур е емблематична фигура, която в много отношения е определяща за начина, по който световната публика възприема днес бароковата музика. Оркестърът ще гостува с програма от произведения на Пърсел.

Продължаваме модулния принцип на фестивала. Ще имаме оперни спектакли, мюзикъли, балет, джаз. В основната програма блести името на световната диво Красимира Стоянова, на диригентите маестро Найден Тодоров, маестро Георги Димитров, ще почетем 90-годишнината на маестро Борислав Иванов. Нов момент е тридневната “Перкусионна фиеста”, в нея младите творци със световна кариера Виви Василева и Василена Серафимова, както и известната перкусионистка и преподавател Татяна Колева, ще ни представят изкуството на ударните инструменти в пъстра палитра на звуци и стилово разнообразие.

За трета поредна година акцент е и международният симпозиум, в който уважаваните участници от Германия, Австрия и България ще дискутират творческите идеи на трите светила на немската романтика Брамс, Малер, Лист, изключително дискусионни сами по себе си личности. Лист е унгарец, Малер е австриец, но има дълбока философска линия, която обвързва тези композитори и Брамс. Сутрините от 2 до 4 юли учените ще дискутират по тези вълнуващи теми, а паралелно с това ще зарадваме посетителите с камерна програма с участието на интересни творци, които ще представят творби на немските романтици.

За пръв път имаме нов модул – “Европейски изгряващи звезди”, в който на 13 август реализираме съвместен проект с Queen Elisabeth Music Chapel в Брюксел със съдействието на Огюстен Дюме. Ще гостува лауреатът на първа награда от конкурса „Кралица Елизабет“ за 2021 г. пианистът Джонатан Фурнел, който е едно изключително дарование, заедно с четирима млади творци. Ще имаме и концерти на откритите сцени в морските курорти и в града.

Реализираме и съвместни проекти с културни институти в София, като проекта ни с Института Сервантес и град Сантандер в Испания, наречен “Човешки приливи”. Той пресъздава болката и надеждата на всеки един човек, който иска да живее в хармония, а езикът на изкуството е най-силният изказ, с който да споделим това, за което мечтаем. Ако имаме силата да мислим за другите, да изпитваме състрадание, това показва, че сме наистина свободни хора. Тези размисли биха дали импулс на артистите и публиката да вярват, че изкуството играе огромна роля в нашия живот, че то е мостът, който ни свързва с бъдещето. Ние оставяме едно послание, което бъдещето ще оцени.”

Оркестърът домакин на “Варненско лято” е Симфоничният оркестър на Държавна опера – Варна, а модулът “Опера и балет” в Летния театър е неизменна част от програмата на Международния музикален фестивал. Директорът на ТМПЦ – Варна, Даниела Димова сподели най-важното за предстоящите спектакли в афиша на ММФ “Варненско лято”:

“Ние ще имаме удоволствието с маестро Росен Миланов и с колегите от Словения да открием 95-годишния вече, изключително престижен фестивал “Варненско лято”. Със спектаклите, които реализираме в колаборация между Държавна опера – Варна, и “Варненско лято” ние даваме друг мащаб на фестивала, като включваме музикално-сценичните изкуства, които привличат най-много публика. Развиваме модула Мюзикъл, защото с годините установихме, че това е начинът да разтворим широко ветрилото към най-младата публика и към съвременно мислещите меломани. На 1 юли е премиерата на култовия мюзикъл “Коса”. Той се реализира от постановъчен екип, който е доказал своето творческо можене – режисьорът Борис Панкин и диригентът Страцимир Павлов, художник е Иван Токаджиев. “Цар Лъв” е другият мюзикъл – едно изключително заглавие на сър Елтън Джон, оркестрирано от живеещия в Лондон варненец Данко Йорданов. Ще го поставим на 11 август като концерт в костюми и съм сигурна, че ще радва от най-малките до най-зрелите почитатели на това изкуство. В оперния модул на 14 юли ще представим едно сложно френско заглавие, за което получихме подкрепа от Френския културен институт – “Хофманови разкази” от Офенбах. Режисьор е Урсула Хорнер от Австрия, а диригент маестро Павел Балев, който прави световна кариера. В главната роля е варненецът Иван Момиров и с този спектакъл ние отбелязваме неговата 25-а творческа годишнина на сцената. Около 15 солистични роли с големи вокални и актьорски предизвикателства се изпълняват от щатните артист-солисти на Варненската опера.

240 години от кончината на Верди ще отбележим с оперите “Риголето”, “Травиата” и “Трубадур”. “Риголето” на 20 юли е премиера на Сребрина Соколова като режисьор, диригент е маестро Григор Паликаров , а в главната роля е големият български баритон Кирил Манолов. В “Травиата” на 22 юли ще видим като Виолета 26-годишната Кристин Арсенова, лауреат на световни конкурси . “Трубадур” на 24 юли ще бъде с участието на световното сопрано Сузана Бранкини в ролята на Леонора – един дълго отлаган поради пандемията гастрол, ще й партнират Пламен Димитров и Валери Георгиев. На 7 август ще имаме и балетна премиера – продукция, която е колаборация с Операта и балета на Северна Македония – “Раймонда” от Глазунов, ще дирижира Бисера Чадловска, с участието на оркестъра и водещите ни балетисти и няколко гост-звезди от балета на Северна Македония. А в оперния гала концерт на 20 август ще се срещнем с изкуството на Красимира Стоянова – световна звезда от първа класа. Тя не е гостувала в последните години във Варна и сега ще имаме възможността да се насладим на нейното изключително вокално майсторство с прекрасно поднесената музика от маестро Георги Димитров и Варненския симфоничен оркестър.”

Маестро Росен Миланов, под чиято палка ще бъде официално открит фестивалът тази година, сподели: “За мен е огромна чест да бъда на откриването на този фестивал, на който съм гостувал многократно. Първоначално с Марио Хосен планирахме концерта в апогея на Covid пандемията миналата година, но се радвам, че успяхме да го осъществим сега. По традиция първо ще изпълним българската рапсодия “Вардар” от Панчо Владигеров, след това двойния концерт на Брамс за цигулка и виолончело, а във втората част – симфоничната сюита “Шехерезада” от Римски-Корсаков, в която композиторът за първи път третира оркестъра като една богата палитра от цветове и възможности за звукови багри и интересни решения, която и до ден днешен остава недостижима в късноромантичния репертоар. За всеки инструмент има сола, които ще бъдат поднесени с много голяма яркост както от нашите гости от Словения, така и от нашите музиканти. Най-важното е, че това e един мост, който построяваме от Варна до Словения – от най-западната до най-източната част на Балканския полуостров. На какъвто и език да говорят, музикантите винаги намират общ език, на който могат да си партнират. Изкуството е нещо, което се развива само когато има влияние отвън, от различни стилове и различни идеи, и аз се радвам, че на Варненския фестивал това общуване има възможност да бъде вътре в самия оркестър. Имаме много хубав обмен на идеи и приятелство, което за мен като човек, работещ на много континенти, е най-важното – тази отвореност към идеите и към света. Благодаря на Надя Кройц, артистичен директор на Симфоничния оркестър на Радио Словения, която откликна с гъвкавост на промените и подкрепи осъществяването на този проект.”

Своите първи впечатления от съвместната работа с българските си колеги споделиха и солистите на откриването. Цигуларят Томо Келер, който е артистичен директор на световноизвестния английски оркестър „Academy of St Martin in the Fields“, призна: “Това е първото ми идване в България, много съм вдъхновен, защото тук е много красиво. В днешно време е трудно да се пътува, аз се радвам, че това се случи, благодаря на града и фестивала за поканата. В продължение на година и половина изолацията остави артистите в тишина, по-важни се оказаха хората в медицината, в магазините, музиката мина на заден план. Задавахме си въпроса кое е главното за нашето общество, но понеже човекът е многопластово същество, ние имаме нужда и от различен тип храна – духовна. Музиката не е само за елитната публика, тя е потребност за всички. Развълнуван съм от тази възможност, а Варненският фестивал е много добър пример за другите фестивали.”

Челистът Сурен Багратуни, президент на фондацията „Арам Хачатурян“ в Ереван и лауреат на конкурса „Чайковски“, сподели, че е бил в България преди 35 години, но има много студенти от нашата страна и сега се радва да срещне нова публика. “За пръв път ще свирим заедно с Томо Келер, щастлив съм, че Марио Хосен ме покани да участвам и да споделя моята музика с вас.”

Откриването на ММФ “Варненско лято” ще бъде излъчено директно по БНТ 2.

Антония Йовчева, директор на Дирекция “Култура и духовно развитие” в Община Варна, благодари на партньорите и медийните партньори, както и на журналистите за подкрепата им за Международния музикален фестивал “Варненско лято”. А на финала на пресконференцията кметът Иван Портних връчи на гостите луксозния албум “100 години Варна курортен град”.

ММФ „Варненско лято“ 2021 се организира от Община Варна в партньорство с Министерството на културата, Национално училище по изкуства „Добри Христов“, Театрално-музикален продуцентски център – Варна и със съдействието на Градската художествена галерия “Борис Георгиев”, Регионален исторически музей, Дворец на културата и спорта – Летен театър и Фестивален и конгресен център – Варна, Queen Elisabeth Music Chapel.