Отлично представяне за България в Европейски конкурс за млади учени

Родните участници заслужиха 4 отличия

Най-доброто представяне за България до момента записаха родните участници в Европейския конкурс за млади учени EUCYS. В хибридното провеждане на конкурса за 2020/21 г. всички български участници завоюваха награди. Те спечелиха една първа и една втора награда на основното жури и две награди на партньорските организации, информира mediabricks.bg.

Виктор Колев, с проект Neural Abstract Reasoner, спечели първа награда и 7000 евро. Повече за проекта му може да научите тук https://eucys2021.usal.es/computing-03-2021/ . Виктор е студент в Станфорд, а негови научни ръководители са д-р Светлин Пенков и д-р Богдан Георгиев.

Йордан Цветков, с проект Training Quadrupeds to Walk via Evolution Strategies and Sinusoidal Activation Functions, спечели втора награда и 5000 евро. Повече за проекта му може да научите на https://eucys2021.usal.es/engineering-02-2020/ . Йордан е студент в Единбург и стажант в лабораторията на проф. Субраманиан Рамамурти.

Христо Тодоров с проект Limited Query Black Box Adversarial Attacks in the Real World спечели наградата на Internaitonal Swiss Talent Forum. Повече за проекта му може да научите на https://eucys2021.usal.es/engineering-04-2021/ Неговата разработка бе започната на лятната изследователска школа на УчИМИ под ръководството на Кристиян Георгиев, български участник в EUCYS за 2015 г. Христо Тодоров е ученик в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил.

Теодор Кирилов с проект Image Analysis Of Single DNA Molecules спечели наградата на European Synchrotron Radiation Facility. Повече за проекта му може да научите на https://eucys2021.usal.es/biology-02-2021/ Разработката му е създадена под ръководството на доц. д-р Анастас Господинов от ИМБ-БАН и се използва в института. Теодор Кирилов е ученик от СМГ.

Една от наградите на EUCYS бе предоставена от България – покана за участие в Националния семинар по теория на кодирането “Aкад. Стефан Додунеков“. Тя бе спечелена от Зденек Пезлар с проект Interesting Uses of Algebraic Number Theory. Повече за проекта му може да научите на https://eucys2021.usal.es/mathematics-01-2021/.

Селекцията на българските участници се осъществява чрез национален конкурс „Млади таланти“, организиран съвместно от МОН и ИМИ-БАН. Подготовката на участниците също се организира от МОН и ИМИ-БАН и е частично финансирана по програма „Образование с наука“.