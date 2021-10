Фирма на Кирил Петков ползва името и лицето на Опра Уинфри, за да рекламира хранителни добавки? (СНИМКИ)

Опра Уинфри е рекламно лице на хранителна добавка, която произвежда една от фирмите на Кирил Петков. С това се хвали самият той в сайта на продаваната добавка, което може да се види от бърза справка в интернет. Бизнесът на „почтения“ Киро от Канада е в продажба на стоки тип ВС телешоп търговия с висока добавена стойност и главно чрез реклама – зарибяване на потребители от дистанция /екран, дисплей/.

Петков е известен с това, че има бизнес свързан с „веганско“ производство на редица хранителни добавки на основата на известната от поне 100 години бактерия Лактобацилус Булгарикус, пише „plovdiv-online.com“.

Разглеждайки сайтовете, продаващи продукти на Петков, се натъкнахме на невероятна реклама – самата Опра Уинфри рекламира на корицата на списанието си The Oprah Magazine, бактериалните хапчета на Кирил Петков.

Опра Уинфри е една от най-влиятелните и богати жени в света, милиардерка, и изглежда меко казано странно да стане рекламно лице именно на „хапчетата“ продавани от Кирил Петков.

Разглеждайки реклами в български и английски сайтове на продуктите на Петков, се вижда разлика в реклама на първа страница в списанието The Oprah Magazine – нескопосани Фотошоп копи-пейст колажи със самата Опра! В българските реклами с Опра, които се виждат от сайта на Петков, изработилите колажа не се притесняват да крият цели текстове от корицата на The Oprah Magazine.

Това, което е очевадно от двете изображения на една и съща корица на броя на The Oprah Magazine е, че върху тях е монтиран колаж с бактериалните хапчета на Кирил Петков като дори местата се различават…

От изнадието обявиха, че са изпратили запитване до екипа на Опра Унфри, за да се уточни дали тя наистина ползва тези продукти, знае ли за тяхното съществуване. Интересен е обаче и фактът, че въпросните добавки се рекламират единствено в български сайтове, липсват такива в САЩ, както и Канада. В сайта на добавката се рекламира също, че добавката е преминала клинични тествания от харвардски учени, съвместно с лекари от ИСУЛ.

Самият Румен Радев пък е наградил Кирил Петков на 9 декември на церемония за иновации.

Ето и запитването на Plovdiv-online до data-privacy@oprah.com

Hello dear stuff of Oprah,

We found in Bulgarian media /Bulgaria, Europe/ that you аre advertising ProViotic. https://proviotic.bg/BG/item/5355

Bulgarian Probiotic – Oprah Winfrey’s Top Health Product

The famous American presenter, who insists on having only organic food on her table, turned out to be a fan of the Bulgarian vegan ProViotic…

…A regular dose of ProViotic Oprah takes for good digestion.

ProViotic is the only dietary supplement among the products Oprah recommends in the new issue of „The Oprah Magazine.“

Those are translated sentences of above text from Bulgarian.

The question is:

Do you really take that product, or this is no legal advertising!

Good luck!

Кирил Петков позира с добавката си

Румен Радев награждава Кирил Петков

Двете различни корици на Опра

